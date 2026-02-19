Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 36χρονου για διαρρήξεις με λεία άνω των 150.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να είχε αναπτύξει έντονη δράση σε διαρρήξεις κατοικιών το τελευταίο δεκάμηνο, με τη συνολική λεία να εκτιμάται περίπου στις 155.000 ευρώ.

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθη τα ξημερώματα όταν φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει σε δύο διαμερίσματα πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι διέμενε παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων αντικλείδια, ελάσματα, ταινίες αλουμινίου για αντιγραφή κλειδιών, καθώς και ειδικός μαγνήτης που χρησιμοποιείται σε πόρτες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τον Μάιο του 2025 φέρεται να διέρρηξε οκτώ κατοικίες, ενώ σε μία ακόμη περίπτωση αποπειράθηκε διάρρηξη. Από τα σπίτια φέρεται να αφαίρεσε 114 χρυσές λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, τιμαλφή, μετρητά περίπου 1.600 ευρώ, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και προσωπικά αντικείμενα των ιδιοκτητών.

Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο συλληφθείς συνδέεται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

