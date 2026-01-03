Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος που άλλαξε την ηλικία στην ταυτότητά του και αγόρασε αλκοόλ

03 Ιαν. 2026 14:39
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος άλλαξε την ηλικία στην ταυτότητά του προκειμένου να αγοράσει αλκοόλ ως ενήλικος, προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (2/1) η Αστυνομία στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 17χρονος συνελήφθη μετά από τυχαίο έλεγχο από Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (02-01-2026) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (03-01-2026), σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 69 ανήλικοι, καθώς και τέσσερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

