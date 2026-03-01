Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συντρόφου του

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς τραυμάτισε τη σύντροφό του τόσο με τη χρήση σωματικής βίας όσο και αντικειμένων, ενώ οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν από το διαμέρισμα 2 σιδερένιες ράβδους, 1 ξύλινη ράβδο και μαγειρικό σκεύος ως μέσα τέλεσης αξιόποινης πράξης.

01 Μαρ. 2026 12:26
Συνελήφθη το Σάββατο 28/02 ένας 34χρονος ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τις πρωινές ώρες χθες Σάββατο, το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δέχτηκε κλήση για άτομο που καλεί σε βοήθεια στο κέντρο της πόλης. Αστυνομικοί του ΑΤ Λευκού Πύργου πήγαν στο σημείο, επενέβησαν άμεσα και εισήλθαν σε διαμέρισμα αντιλαμβανόμενοι πως ο 34χρονος είχε ακινητοποιήσει τη 38χρονη σύντροφό του, η οποία ήταν σοβαρά τραυματισμένη και τον συνέλαβαν.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς τραυμάτισε τη σύντροφό του τόσο με τη χρήση σωματικής βίας όσο και αντικειμένων, ενώ οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν από το διαμέρισμα 2 σιδερένιες ράβδους, 1 ξύλινη ράβδο και μαγειρικό σκεύος ως μέσα τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Η 38χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

