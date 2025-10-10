Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος με ναρκωτικά και αεροβόλο όπλο! ΒΙΝΤΕΟ

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Αγ. Παντελεήμονα: Άνδρας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

Στο πλαίσιο διενέργειας ειδικών ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, εντοπίστηκε ο 36χρονος να κατέχει αεροβόλο πιστόλι, 103 μεταλλικά σφαιρίδια και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη μικτού βάρους 2,9 γραμμαρίων.

Πιο αναλυτικά, τα ανωτέρω βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε αυτοκίνητο που κατείχε ο κατηγορούμενος, και συγκεκριμένα κάτω από το κάθισμα του οδηγού, σε θήκη δίπλα από το τιμόνι και στον αεραγωγό του κλιματισμού, αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



