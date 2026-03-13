Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος Τούρκος με ερυθρά αγγελία των τουρκικών αρχών

Ο 41χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης μαζί με ακόμη δύο ομοεθνείς του, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν πλαστά έγγραφα με τη φωτογραφία του.

13 Μαρ. 2026 15:32
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 41χρονου Τούρκου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία των τουρκικών αρχών. Η επιχείρηση έγινε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο άνδρας εντοπίστηκε μαζί με ακόμη δύο Τούρκους υπηκόους σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε σε διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο και άδεια ικανότητας οδήγησης ξένων αρχών, τα οποία έφεραν τη φωτογραφία του 41χρονου και, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, ήταν εμφανώς πλαστά. Για το συγκεκριμένο σκέλος σχηματίστηκε σε βάρος του ξεχωριστή δικογραφία για πλαστογραφία.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ερυθράς αγγελίας, ενώ η ξεχωριστή δικογραφία για τα πλαστά έγγραφα θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Όσον αφορά τους δύο ομοεθνείς του που εντοπίστηκαν μαζί του, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Για τον λόγο αυτό οδηγήθηκαν σε αρμόδια υπηρεσία Δίωξης Μεταναστών, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία για παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα.

