Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος με εκκρεμή ποινή 73 ετών

Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες 55χρονο άνδρα στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν πολλαπλά διωκτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί με συνολικά εννέα (9) αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης σε ποινή κάθειρξης 73 ετών, 10 μηνών και 3 ημερών.

Οι καταδίκες αφορούν τα εξής αδικήματα, που τελέστηκαν στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1999–2001:

Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας

Υπεξαίρεση αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου

Έκδοση ακάλυπτων επιταγών

Απάτη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια

Απάτη σε κακουργηματική μορφή

Ο 55χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση των ποινών.

