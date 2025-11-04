Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα στην εξωτερική Περιφερειακή, γεμισέ ψωμιά και κουλούρια ο δρόμος ΦΩΤΟ

Τροχαίο με δύο βαν και ασθενοφόρο στην εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα στην εξωτερική Περιφερειακή, γεμισέ ψωμιά και κουλούρια ο δρόμος ΦΩΤΟ
04 Νοέ. 2025 8:06
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα (3/11) το πρωί στην εξωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, κοντά στο Νταμάρι της Ευκαρπίας. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν δύο βαν και ένα ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, με τις συνθήκες της σύγκρουσης να παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

Από το ατύχημα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Ωστόσο, το οδόστρωμα γέμισε με ψωμιά και αρτοσκευάσματα, τα οποία μετέφερε ένα από τα βαν που ενεπλάκη στη σύγκρουση, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα voria.gr.

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα στην εξωτερική Περιφερειακή, γεμισέ ψωμιά και κουλούρια ο δρόμος ΦΩΤΟ

Πηγή ΦΩΤΟ: voria.gr

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα στην εξωτερική Περιφερειακή, γεμισέ ψωμιά και κουλούρια ο δρόμος ΦΩΤΟ

Πηγή: voria.gr

 Το περιστατικό έχει προκαλέσει κυκλοφοριακές δυσκολίες, καθώς μόνο μία λωρίδα παραμένει ανοιχτή για την κυκλοφορία. Οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την εκκαθάριση του δρόμου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:30 Ο Τζόναθαν Μπέιλι, ο πιο σέξι άνδρας για το 2025
8:27 ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα με 50.000 θέσεις για ανέργους άνω των 30 ετών
8:18 Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, έως 5 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
8:06 Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα στην εξωτερική Περιφερειακή, γεμισέ ψωμιά και κουλούρια ο δρόμος ΦΩΤΟ
8:05 Eφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, μετά το φονικό στα Βορίζια, τι βρέθηκε ΝΕΟΤΕΡΑ
7:58 Στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Τετάρτη τετ α τετ με Μητσοτάκη
7:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση σχέδιο ένταξης στην ΑΑΔΕ
7:45 Τρώμε τις σάρκες μας
7:42 Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για σήμερα από την ΕΜΥ, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:30 Πάτρα: Κινητοποίηση σήμερα για τα λουκέτα σε υποκαστήματα των ΕΛΤΑ
7:24 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
7:11 Ενας 23χρονος νεκρός και ένας μαχαιρωμένος στη Χαλκίδα
23:57 Η τρομακτική επένδυση της Microsoft: 15,2 δισ. δολ. στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ΗΑΕ
23:39 «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος
23:21 Δώστε προσοχή, η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο
23:09 «Ευχαριστώ Κύριε! Είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος της Εθνικής ομάδας », το μήνυμα Τριάντη σε Γιοβάνοβιτς
23:05 Πάτρα: Τραυματίστηκε ναυτικός στο Ρίο
22:59 Ζωοκλοπές, χασισοκαλλιέργεια και εμπόριο κοκαΐνης, η…διαδρομή του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη
22:50 Νέος σεισμός ταρακούνησε πάλι την Τουρκία! Το επίκεντρο στην ίδια περιοχή με τα 6,1 Ρίχτερ
22:45 Ισραήλ: Επέστρεψε η θανατική ποινή για τους τρομοκράτες, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ