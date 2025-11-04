Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα στην εξωτερική Περιφερειακή, γεμισέ ψωμιά και κουλούρια ο δρόμος ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα (3/11) το πρωί στην εξωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, κοντά στο Νταμάρι της Ευκαρπίας. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν δύο βαν και ένα ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, με τις συνθήκες της σύγκρουσης να παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

Από το ατύχημα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Ωστόσο, το οδόστρωμα γέμισε με ψωμιά και αρτοσκευάσματα, τα οποία μετέφερε ένα από τα βαν που ενεπλάκη στη σύγκρουση, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα voria.gr.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κυκλοφοριακές δυσκολίες, καθώς μόνο μία λωρίδα παραμένει ανοιχτή για την κυκλοφορία. Οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την εκκαθάριση του δρόμου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



