Θεσσαλονίκη: Τρύπα από μολότοφ στη στολή του αστυνομικού ΦΩΤΟ

Δείτε φωτογραφία της καμένης στολής του αστυνομικού που δέχθηκε μολότοφ στα επεισόδια στο ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη: Τρύπα από μολότοφ στη στολή του αστυνομικού ΦΩΤΟ
08 Φεβ. 2026 13:16
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης δημοσιοποίησε φωτογραφία της στολής του αστυνομικού που τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου 2026 κατά τα επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης: Επεισόδια στο ΑΠΘ: Η πρυτανεία ζητά «ελεγχόμενη πρόσβαση», το υπουργείο Παιδείας απαιτεί εξηγήσεις για το πάρτι-«φωτιά»

Η εικόνα δείχνει ότι η βόμβα μολότοφ που δέχθηκε ο αστυνομικός προκάλεσε μεγάλη τρύπα στη στολή, παρόλο που φορούσε θώρακα προστασίας. Η φωτιά διείσδυσε και έκαψε την μπλούζα από κάτω, με αποτέλεσμα εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Θεσσαλονίκη: Τρύπα από μολότοφ στη στολή του αστυνομικού ΦΩΤΟ

«Θα το φωνάζουμε συνέχεια ότι επρόκειτο για δολοφονικές επιθέσεις», ανέφερε ο κ. Τσαϊρίδης στην ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο. Ζήτησε την εξέλιξη της αστυνομίας στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών με:

  • Εκτοξευτήρες ελαστικών βλημάτων
  • Εκτοξευτήρες σφαιριδίων χρώματος για ταυτοποίηση δραστών

«Έτσι οι προσαγωγές θα μετατρέπονται σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία», τόνισε, καταλήγοντας ότι «δεν νοείται σύγχρονη αστυνομία χωρίς σύγχρονα μέσα».

Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά από πάρτι εντός του ΑΠΘ, όταν κουκουλοφόροι βγήκαν και επιτέθηκαν στις δυνάμεις της αστυνομίας με μολότοφ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:27 Υπόθεση κατασκοπείας: ερευνώνται απόστρατοι αξιωματικοί ως συνεργοί του σμήναρχου
16:23 Ναυάγιο στη Χίο: Καταθέσεις διασωθέντων «αθωώνουν» τον Μαροκινό χειριστή!
16:16 Λεχαινά: Ο δήμος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
16:11 Ικαρία: από θαύμα δεν είχαμε θύματα και σοβαρές καταστροφές
16:05 Π. Γερουλάνος: Μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ θα είναι κακή για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη χώρα
15:59 Ιαπωνία: Κάλπες υπό χιονόπτωση, ποιος είναι το φαβορί
15:50 Ερχεται μεγάλη ανάσα για τους οφειλέτες στην Εφορία
15:40 Πάτρα: Προσομοιωτές F-16 και VR στο νέο λιμάνι της Πάτρας ΦΩΤΟ
15:31 Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη – Φωτογραφίες
15:30 Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά κατέληξε στην Χαποέλ
15:20 Σε ποιους κλάδους και πότε επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο
15:10 Κουνδουράκης: «Ενθαρρυντική εικόνα για την παραμονή»
15:02 Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Πήγε στους Αγώνες με κομμένο χιαστό και διέλυσε το πόδι της
14:52 Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης
14:42 Ο Προμηθέας των πολλών απουσιών, υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό και «βλέπει» Περιστέρι
14:31 Ναυάγιο στη Χίο: Τι λένε στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες
14:26 Έρχεται στα Προσφυγικά ο Γιάννης Βρούτσης – Παρούσα και η ΕΔ του ΠΕΑΚ
14:24 Δεν του άρεσε το κούρεμα κι έσπασε στο ξύλο τον κουρέα με γκλοπ!
14:19 «Βροχή» μεταλλίων για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ – Φωτογραφίες
14:15 Πάτρα: Θλίψη για 35χρονη που έφυγε σε νοσοκομείο της Αρτας, είχε γεννήσει πριν 15 μέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ