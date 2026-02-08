Θεσσαλονίκη: Τρύπα από μολότοφ στη στολή του αστυνομικού ΦΩΤΟ

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης δημοσιοποίησε φωτογραφία της στολής του αστυνομικού που τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου 2026 κατά τα επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η εικόνα δείχνει ότι η βόμβα μολότοφ που δέχθηκε ο αστυνομικός προκάλεσε μεγάλη τρύπα στη στολή, παρόλο που φορούσε θώρακα προστασίας. Η φωτιά διείσδυσε και έκαψε την μπλούζα από κάτω, με αποτέλεσμα εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

«Θα το φωνάζουμε συνέχεια ότι επρόκειτο για δολοφονικές επιθέσεις», ανέφερε ο κ. Τσαϊρίδης στην ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο. Ζήτησε την εξέλιξη της αστυνομίας στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών με:

Εκτοξευτήρες ελαστικών βλημάτων

Εκτοξευτήρες σφαιριδίων χρώματος για ταυτοποίηση δραστών

«Έτσι οι προσαγωγές θα μετατρέπονται σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία», τόνισε, καταλήγοντας ότι «δεν νοείται σύγχρονη αστυνομία χωρίς σύγχρονα μέσα».

Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά από πάρτι εντός του ΑΠΘ, όταν κουκουλοφόροι βγήκαν και επιτέθηκαν στις δυνάμεις της αστυνομίας με μολότοφ.

