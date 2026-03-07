Θεσσαλονικιός δημιούργησε λαμπάδα… ChatGPT – Τόση η ζήτηση που υπάρχει λίστα αναμονής! ΦΩΤΟ

Ένα πρωτότυπο πασχαλινό δημιούργημα εμπνευσμένο από την τεχνητή νοημοσύνη κάνει φέτος θραύση. Η λαμπάδα με το λογότυπο του ChatGPT, που σχεδίασε δημιουργός από τη Θεσσαλονίκη, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, με τις προκρατήσεις να αυξάνονται συνεχώς.

07 Μαρ. 2026 13:36
Pelop News

Μέχρι και το φετινό Πάσχα φαίνεται πως θα… «φωτίζει» το ChatGPT, καθώς μια λαμπάδα εμπνευσμένη από το γνωστό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής.

Την ιδέα είχε ο δημιουργός Αλέξης Γεράκης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κάθε χρόνο παρουσιάζει πρωτότυπες πασχαλινές λαμπάδες εμπνευσμένες από την επικαιρότητα και την καθημερινότητα.

Η φετινή λαμπάδα με το λογότυπο του ChatGPT έχει ήδη μεγάλη ζήτηση, ενώ –όπως αναφέρει– έχει δημιουργηθεί ακόμη και λίστα προκρατήσεων.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Γεράκης εξηγεί ότι οι ιδέες για τις λαμπάδες του προκύπτουν από συζητήσεις με φίλους, από την οικογένεια αλλά και από όσα συμβαίνουν γύρω μας.

«Κάθε χρόνο προσπαθώ να κάνω κάτι που να έχει σχέση με την εποχή και με όσα συζητά ο κόσμος», σημειώνει.

Όπως λέει, η επιλογή του ChatGPT φέτος ήταν σχεδόν αυτονόητη.

«Το ChatGPT έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας για πάρα πολύ κόσμο. Το χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι για κάτι. Το ρωτούν για διάφορα θέματα και ακούμε συχνά να λένε: “Μα αφού το είπε το chat!”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί το χρησιμοποιούν για προσωπικά ζητήματα, επαγγελματικές συμβουλές, ακόμη και για συνταγές.

Οι λαμπάδες που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο

Παρότι η λαμπάδα ChatGPT έχει τραβήξει το ενδιαφέρον στην Ελλάδα, στο εξωτερικό ιδιαίτερη απήχηση έχουν οι λαμπάδες με έντονο ελληνικό στοιχείο.

Όπως αναφέρει ο δημιουργός, ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι οι λαμπάδες με σουβλάκι, κοντοσούβλι, τζατζίκι, αλλά και μουσικά όργανα όπως το μπουζούκι, η ποντιακή λύρα και το κλαρίνο.

Πολλές από αυτές ταξιδεύουν σε ελληνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, ακόμη και μέχρι την Αυστραλία.

Πάνω από 3.000 διαφορετικά σχέδια

Ο Αλέξης Γεράκης και ο αδελφός του ασχολούνται με τη δημιουργία πασχαλινών λαμπάδων εδώ και περίπου δύο δεκαετίες.

Όπως αναφέρει, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργήσει περισσότερα από 3.000 διαφορετικά σχέδια.

Κάθε χρόνο, μάλιστα, αντιμετωπίζουν τη δημιουργία της νέας λαμπάδας σαν μια μικρή πρόκληση: να καταφέρουν να σχεδιάσουν τη «viral» λαμπάδα της χρονιάς.

