Θετός γονέας: Μάθε για την υιοθεσία!

Στην Πάτρα, πραγματοποιείται πρόγραμμα εκπαίδευσης για υποψήφιους θετούς γονείς από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το πρόγραμμα διάρκειας τριάντα ωρών, σκοπό έχει την προετοιμασία των υποψηφίων για την υιοθεσία παιδιών. Η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γεωργία Ντάτσικα, με χαρά ανακοίνωσε τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για υποψήφιους θετούς γονείς.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων.

Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ενίσχυση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας, με το μήνυμα: «Μια αγκαλιά για κάθε παιδί. Στόχος μας είναι η προάσπιση της προστασίας και της ευημερίας των παιδιών που χρειάζονται οικογενειακή φροντίδα και θαλπωρή».

Ο θεσμός της υιοθεσίας υπερασπίζεται το δικαίωμα του κάθε παιδιού που μεγαλώνει μακριά από τη φυσική του οικογένεια, να μπορέσει να ζήσει σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον, εξωιδρυματικό, με πραγματική ισότητα και ελευθερία.

Η Ελλη Μπέτση, κοινωνική λειτουργός – προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ως εκπαιδευτικός του προγράμματος αυτού, μας απαντά για τον θεσμό της υιοθεσίας!

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν υποψήφιοι γονείς που είναι όλοι παντρεμένοι ή και μονογονείς;

Συμμετέχουν και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς προβλέπεται -ανέκαθεν προβλεπόταν- η υιοθεσία από άγαμους, ανεξαρτήτου φύλου.

-Γιατί δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα; Δεν αρκεί η επιθυμία κάποιου να γίνει θετός γονέας;

Η εκπαίδευση υποψηφίων θετών γονέων στην Ελλάδα καθιερώθηκε με τον Νόμο 4538/2018 και αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των Υποψηφίων Θετών Γονέων στο Εθνικό Μητρώο, είναι δηλαδή υποχρεωτική. Κρίνεται απαραίτητη γιατί στοχεύει στην ενίσχυση του μελλοντικού γονεϊκού ρόλου των υποψηφίων θετών γονέων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν επαρκώς στην κάλυψη των αναγκών του θετού τους παιδιού.

Συμβάλλει επίσης στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στη διαχείριση πιθανών δυσκολιών που θα συναντήσουν.

-Οσο καιρό υλοποιούνται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αυτές οι εκπαιδεύσεις, ποια είναι η ανταπόκριση των υποψηφίων και πώς έχουν εξελιχθεί τα εν λόγω προγράμματα;

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διεξάγεται το 27ο κατά σειρά σεμινάριο υιοθεσίας. Η υλοποίηση των προγραμμάτων στηρίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα θετικές αναφορικά με την ενδυνάμωσή τους και την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στο θεσμό της υιοθεσίας.

-Θέλω να γίνω θετός γονέας, τι προσόντα πρέπει να διαθέτω;

Τα τυπικά προσόντα τα οποία ορίζονται από το νόμο είναι η ηλικία του υποψήφιου θετού γονέα να κυμαίνεται μεταξύ των 30 και 60 ετών (με διαφορά ηλικίας από το υιοθετούμενο μεγαλύτερη των 18 ετών και όχι παραπάνω από 50 έτη) · να έχει καλή σωματική και ψυχική υγεία, να διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα, να μη διώκεται για θέματα που άπτονται της παιδικής προστασίας και να έχει τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του παιδιού.

Το πιο σημαντικό βέβαια από όλα είναι να διακατέχεται από την επιθυμία να προσφέρει αγάπη, θαλπωρή και ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον σε ένα παιδί.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



