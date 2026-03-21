Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία

Απροστάτευτοι είναι οι πολίτες στις παραπλανητικές διαδικτυακές διαφημίσεις που υπόσχονται φτηνές οδοντιατρικές επεμβάσεις, δόντια σε μία ημέρα και λαμπερά χαμόγελα. Αντί για τα υποσχόμενα, όσοι σπεύδουν να αξιοποιήσουν τις «ευκαιρίες» βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρότατες παρενέργειες και προβλήματα.

Είναι κι αυτή μία από τις βασικές συνέπειες της έλλειψης κρατικής μέριμνας στην Ελλάδα για την οδοντιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων της χώρας μας, όπως ανέδειξε χθες η «Π», με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Στοματικής Υγιεινής. Σε συνέχεια του σχετικού ρεπορτάζ, ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας Γιώργος Μουτούσης αναδεικνύει και την παραπάνω διάσταση.

«Εξακολουθούμε ως Οδοντιατρικοί Σύλλογοι να λειτουργούμε με νόμο του ’80. Αγωνιζόμαστε να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των συλλόγων μας, τη δεοντολογία και τον κανονισμό λειτουργίας μας. Εδώ και επτά χρόνια η πρόταση νόμου βρίσκεται στο συρτάρι του υπουργείου. Η ηγεσία του δεν έχει μπει καν στον κόπο να μας πει ”ελάτε να συζητήσουμε, να ψηφίσουμε έναν νόμο για τη λειτουργία σας και για να έχετε έναν δεοντολογικό κανονισμό”».

Η έλλειψη αυτού του νομοθετικού πλαισίου έχει ως αποτέλεσμα ο καθένας να πουλάει ότι θέλει ανεξέλεγκτα. «Δεν υπάρχει κανονισμός για το τι και πώς πρέπει να προβάλλεται στο ίντερνετ μία οδοντιατρική παροχή. Γι’ αυτό βλέπετε ότι έχει κατακλυστεί το διαδίκτυο από παραπλανητικές περιγραφές.

”Δόντια σε μια ημέρα”, ”ελάτε είμαστε οι καλύτεροι και οικονομικότεροι”, ”ταξίδια στο εξωτερικό για να σας κάνουμε να χαμογελάτε” και πολλά άλλα που ουσιαστικά παραπλανούν τους ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Ταξιδεύει ο κόσμος σε γειτονικές χώρες για να αποκτήσει αυτό το λαμπερό χαμόγελο, το οποίο κρύβει από πίσω πάρα πολλές παγίδες».

Ο κ. Μουτούσης σημειώνει ότι τα θύματα αυτών των διαφημίσεων είναι πάρα πολλά, ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κανένας έλεγχος. «Το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά εξελίσσονται δημοσίως και όχι κρυφά. Οι παραπλανητικές καταχωρήσεις υπάρχουν παντού στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια. Για να τα πούμε ξεκάθαρα, η οδοντιατρική φροντίδα θεωρείται μάλλον από την Πολιτεία, από το υπουργείο, κάτι σαν είδος πολυτελείας. Κάτι σαν κοσμητική διαδικασία και προφανώς γι’ αυτό δεν ενδιαφέρεται καθόλου το υπουργείο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος γι΄αυτό και είμαστε και η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ενωση στην οποία δεν καλύπτεται καμία φροντίδα για τα δόντια».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας σημειώνει ότι «σε οργανωμένα συστήματα υγείας έχει αποδειχτεί ότι η πρώιμη δαπάνη πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης οδοντιατρικών προβλημάτων είναι πολύ συμφερότερη οικονομικά σε σχέση με τη μεταγενέστερη αντιμετώπισή τους.

Αυτό είναι αποδεδειγμένο και επιστημονικά και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Επομένως, πραγματικά θα μπορούσε, ακόμα και με λίγα χρήματα, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, να χτίσει ένα προφίλ πολιτών χωρίς πρακτικά οδοντιατρικά προβλήματα. Αντί αυτού έχουμε ανθρώπους να καταλήγουν ακόμα και σε μικρές ηλικίες, χωρίς δόντια, καθώς το κόστος πρόληψης και φροντίδας των δοντιών είναι υψηλό και η πλειοψηφία των πολιτών δεν μπορεί να το καλύψει

