Θλίψη για την εκδημία του π. Αθανασίου Παπανδρέου: Αφήνει πίσω του πλούσιο έργο, σήμερα η κηδεία
Είχε προσφέρει πολλά σε πράξεις φιλαλληλίας και αλληλεγγύης, υπέρ αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας. Η Εξόδιος Ακολουθία του π. Αθανασίου Παπανδρέου θα τελεστεί σήμερα και ώρα 15:00 από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Φαρρών, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου της ενορίας.
Με βαθιά συγκίνηση, η τοπική Εκκλησία και η κοινωνία της κοινότητας Φαρρών αποχαιρετούν τον πρεσβύτερο π. Αθανάσιο Παπανδρέου, ο οποίος εκοιμήθη εν Κυρίω σε ηλικία 89 ετών. Ο μακαριστός ιερέας υπηρέτησε επί δεκαετίες ως εφημέριος του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου της Ενορίας Φαρρών, αφήνοντας πίσω του ουσιαστικό πνευματικό και κοινωνικό έργο.
