Θλίψη για την εκδημία του π. Αθανασίου Παπανδρέου: Αφήνει πίσω του πλούσιο έργο, σήμερα η κηδεία

Με βαθιά συγκίνηση, η τοπική Εκκλησία και η κοινωνία της κοινότητας Φαρρών αποχαιρετούν τον πρεσβύτερο π. Αθανάσιο Παπανδρέου, ο οποίος εκοιμήθη εν Κυρίω σε ηλικία 89 ετών. Ο μακαριστός ιερέας υπηρέτησε επί δεκαετίες ως εφημέριος του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου της Ενορίας Φαρρών, αφήνοντας πίσω του ουσιαστικό πνευματικό και κοινωνικό έργο.

