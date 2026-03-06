Θλίψη για την εκδημία του π. Αθανασίου Παπανδρέου: Αφήνει πίσω του πλούσιο έργο, σήμερα η κηδεία

Είχε προσφέρει πολλά σε πράξεις φιλαλληλίας και αλληλεγγύης, υπέρ αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας. Η Εξόδιος Ακολουθία του π. Αθανασίου Παπανδρέου θα τελεστεί σήμερα και ώρα 15:00 από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Φαρρών, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου της ενορίας.

Θλίψη για την εκδημία του π. Αθανασίου Παπανδρέου: Αφήνει πίσω του πλούσιο έργο, σήμερα η κηδεία
06 Μαρ. 2026 11:00
Pelop News

Με βαθιά συγκίνηση, η τοπική Εκκλησία και η κοινωνία της κοινότητας Φαρρών αποχαιρετούν τον πρεσβύτερο π. Αθανάσιο Παπανδρέου, ο οποίος εκοιμήθη εν Κυρίω σε ηλικία 89 ετών. Ο μακαριστός ιερέας υπηρέτησε επί δεκαετίες ως εφημέριος του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου της Ενορίας Φαρρών, αφήνοντας πίσω του ουσιαστικό πνευματικό και κοινωνικό έργο.

Διαβάστε επίσης  Πένθος για την εκδημία του π. Αθανασίου Παπανδρέου &#8211; Θλίψη στην τοπική εκκλησία και την οικογένεια της «Πελοποννήσου»

Η αναγγελία του θανάτου του σκόρπισε θλίψη και στην οικογένεια της «Π», καθώς ήταν πατέρας του δημοσιογράφου και διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας μας Σωτήρη Παπανδρέου.

Συλλυπητήρια ΕΣΗΕΠΗΝ και ΤΕΑΣ στον δημοσιογράφο Σωτήρη Παπανδρέου για την απώλεια του πατέρα του

Ο μακαριστός ιερέας προερχόταν από πολυμελή και βαθιά ριζωμένη ιερατική οικογένεια, που επί τέσσερις γενιές πρόσφερε κληρικούς στην Εκκλησία. Ηταν γιος του π. Ανδρέα Παπανδρέου και της Σωτηρίας Παπανδρέου, με τον πατέρα του να διακονεί και αυτός ως ιερέας στο ίδιο χωριό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον διαμορφώθηκε το εκκλησιαστικό του ήθος και η αγάπη του για τη διακονία. Το 1977, αμέσως μετά την εκδημία του πατέρα του, χειροτονήθηκε ιερέας από τον αείμνηστο Μητροπολίτη πρώην Πατρών Νικόδημο και ανέλαβε την εφημερία της Ενορίας Φαρρών.

Ο π. Αθανάσιος Παπανδρέου διακρινόταν για την κοινωνικότητα και την ευρύτητα του πνεύματός του. Ηταν άνθρωπος ανοιχτός στον διάλογο, με καθαρό λόγο και σταθερές αρχές, αλλά και με διάθεση να ακούει και να γεφυρώνει διαφορές. Η ισχυρή προσωπικότητά του ενέπνεε σεβασμό, χωρίς να επιβάλλεται· συνδύαζε τη σοβαρότητα του ιερέα με την απλότητα του καθημερινού ανθρώπου. Είχε παρουσία ενεργή στα κοινωνικά δρώμενα, ενδιαφερόταν ουσιαστικά για τους πιστούς, στηρίζοντας κάθε δημιουργική πρωτοβουλία που προωθούσε την πρόοδο και τη συνοχή της κοινότητας.

Στο πλευρό του στάθηκε σε όλη τη διαδρομή της ζωής και της διακονίας του η σύζυγός του, πρεσβυτέρα Ζωή Παπανδρέου, με την οποία ευτύχησε να αποκτήσει και να μεγαλώσει επάξια δύο παιδιά. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθηγητή Κοινωνιολογίας σήμερα στο Γυμνάσιο Βραχναιίκων, και τον Σωτήρη με τη σύζυγό του Ευγενία, καθώς και δύο εγγόνια, τον Αθανάσιο και τη Ζωή. Η οικογένειά του υπήρξε για τον ίδιο πηγή χαράς και δύναμης, ενώ η παρουσία της πρεσβυτέρας αποτέλεσε διακριτικό, αλλά ουσιαστικό στήριγμα στο ποιμαντικό του έργο.

Κατά τη μακρά ποιμαντική του διαδρομή, φρόντισε για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου, αναβαθμίζοντας τον χώρο λατρείας της ενορίας. Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στην ανακαίνιση της κεντρικής πλατείας, ενισχύοντας τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας, ενώ άφησε ως παρακαταθήκη στην ενορία όπου διακόνησε, ένα σύγχρονο Πνευματικό Κέντρο, που αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς για τις θρησκευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του χωριού και για όλο τον Δήμο Ερυμάνθου.

Σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του, του απονεμήθηκε στα τελευταία χρόνια της ποιμαντορίας του, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, το οφίκιο του επιγονάτιου, ως τιμητική διάκριση.

«Ο Παπαθανάσης, πέρα από το ποιμαντικό του έργο, είχε προσφέρει πολλά σε πράξεις φιλαλληλίας και αλληλεγγύης, υπέρ αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας» αναφέρει σε σημείωμά του ο δημοσιογράφος και ταμίας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Θανάσης Μπαμπανέβας.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσαν τα διοικητικά συμβούλια της Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών της ΕΣΗΕΠΗΝ, με την οποία απευθύνουν θερμά συλλυπητήρια στον Σωτήρη Παπανδρέου και την οικογένειά του.

Η ΚΗΔΕΙΑ

Η Εξόδιος Ακολουθία του π. Αθανασίου Παπανδρέου θα τελεστεί σήμερα και ώρα 15:00 από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Φαρρών, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου της ενορίας.

Η οικογένεια της «Π», με επικεφαλής τον εκδότη Θεόδωρο Λουλούδη, απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στο μέλος της Σωτήρη Παπανδρέου όπως και στους οικείους του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:28 Δένδιας: Patriot και F-16 από την Ελλάδα για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας
12:25 Οριακή υποχώρηση του Ευρώ
12:22 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα – Το συγκινητικό αντίο
12:17 Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
12:16 Πάτρα: Ολοκληρώνεται ο ποδηλατοδρόμος στην Κανάρη ΦΩΤΟ
12:09 Τραμπ για Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη»
12:07 6 Μαρτίου – Μήνυμα του Γιώργου Κολλιόπουλου για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
12:03 Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης – Ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί 28 χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου
12:00 Αύξηση των κλοπών και των διαρρήξεων στην Αχαΐα: Ποιες περιοχές επιλέγουν
11:57 Τουρκική πρόκληση με Δένδια: «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο» γράφει η Sabah για τους Patriot στην Κάρπαθο
11:54 Βίτσα Ζαγορίου: Το πέτρινο στολίδι, τι να δείτε
11:51 Ζαχαράκη για τη σχολική βία: «Καμία μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στα σχολεία»
11:47 Ο Τσιτσιπάς θα παίξει μαζί με τον Τζόκοβιτς
11:41 Διαδοχικές διασώσεις μεταναστών νότια της Κρήτης: Περίπου 400 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λίγες ώρες
11:35 Επίσκεψη της ΑΕΚ στις ακαδημίες του Άτλαντα
11:33 Αραβικά ΜΜΕ: Φήμες για εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ
11:30 Morgan Stanley: Η διάρκεια του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ κλειδί για τις αγορές
11:28 «Πεζόδρομος Τέχνης» στην Παντανάσσης: Μουσική, ζωγραφική και θέατρο δρόμου στο κέντρο της Πάτρας
11:24 Βρετάνια: Χειροπέδες σε 4 άνδρες για κατασκοπεία
11:22 Χρηματιστήριο: Φρένο στις ανοδικές τάσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ