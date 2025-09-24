Θλίψη και βουβός πόνος στην κηδεία της 59χρονης στη Θεσσαλονίκη

Βουβός πόνος και οδύνη για την 59χρονη στη Θεσσαλονίκη, που τη δολοφόνησε ο ίδιος της ο αδερφός. Συγγενείς και φίλοι, με το κλίμα να είναι βαρύ, είπαν το τελευταίο «αντίο» στη γυναίκα που άφησε την τελευταία της πνοή το περασμένο Σάββατο, 20.09.2025.

Την ώρα που σήμερα (24/9/2025) το μεσημέρι, οι οικείοι της την οδηγούσαν στην τελευταία της κατοικία, ο καθ’ ομολογίαν δράστης που αφαίρεσε τη ζωή της αδερφής τους, έφτανε στα δικαστήρια για να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή για το έγκλημα που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη, κρίθηκε προφυλακιστέος και πήρε το δρόμο για τη φυλακή.

Οι δικοί τους άνθρωποι είναι ακόμη μουδιασμένοι από το γεγονός και δεν μπορούν να πιστέψουν τι έγινε. Ο 50χρονος ήταν ο άνθρωπος που φρόντιζε την αδερφή του και την σκεφτόταν πάντα, στα εύκολα και τα δύσκολα, ήταν το μεγάλο της στήριγμα.

Ο πατέρας των δύο αδερφών υποβασταζόμενος πίσω από το φέρετρο της κόρης του, όπως ανέφερε στο Live News, δεν περίμενε ποτέ πως θα βρισκόταν μπροστά σε μια τόσο τραγική κατάσταση.

Το περασμένο Σάββατο, μετά το εξιτήριο της 59χρονης, τα δύο αδέρφια επέστρεψαν στο σπίτι που έμενε η γυναίκα και μετά από προστριβή, ο 50χρονος ομολόγησε ότι την σκότωσε. Η δολοφονία συνέβη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Ο 50χρονος άνδρας, φέρεται να άρπαξε μια σακούλα, την πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του και την έπνιξε.

Τι είπε στην απολογία του ο αδελφοκτόνος

Στην απολογία του, ο 50χρονος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιος μήκος κύματος. Επανέλαβε τα όσα ανέφερε σε αστυνομικούς μετά το έγκλημα. Είπε πως θόλωσε και έβαψε τα χέρια του με αίμα.

«Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί που άφησα τα παπούτσια μου» είπε ο 50χρονος και συνεχίζοντας πρόσθεσε:

«Στη συνέχεια, μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καυγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγο μου ενήργησα χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου».

Μάλιστα, μετά την αποτρόπαια πράξη του, κάλεσε ο ίδιος στο 100 και ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα.

Σύμφωνα με την νεκροψία – νεκροτομή ο θάνατος της 59χρονης ήταν ασφυκτικός, ενώ η γυναίκα πάλεψε με τον αδερφό της προκειμένου να γλιστρήσει από τα χέρια του. Μάλιστα στο χώρο βρέθηκαν σημάδια πάλης κι αντίστασης, ενώ η γυναίκα ήταν σε ακόμα πιο ευάλωτη θέση καθώς μόλις είχε βγει από το νοσοκομείο.

