Θλίψη στη ΝΔ: Πέθανε ο πρώην υπουργός Αναστάσης Παπαληγούρας

Πέθανε ο Αναστάσης Παπαληγούρας, πρώην βουλευτής Κορινθίας και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε το κόμμα με συλλυπητήριο μήνυμα.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα. Ήταν γιος του Παναγή Παπαληγούρα, διακεκριμένου πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Διετέλεσε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ την περίοδο 1976-1977. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία το 1981 και επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, 1993, 1996, 2000, 2004 και 2007.

Στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή κατείχε τις θέσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης (2004-2007) και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009).

Η Νέα Δημοκρατία στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι ο Αναστάσης Παπαληγούρας άφησε έντονο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, υπηρετώντας την πατρίδα και την παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα. Εργάστηκε με συνέπεια για την Κορινθία και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Το κόμμα εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του.

