Θλίψη στη Βραζιλία: Έφυγε στα 18 της η πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής Ιζαμπέλ Μαρσινάκ

Στο πένθος βυθίστηκε ο αθλητικός κόσμος της Βραζιλίας, μετά τον θάνατο της 18χρονης Ιζαμπέλ Μαρσινάκ, μιας από τις μεγαλύτερες ελπίδες της ρυθμικής γυμναστικής, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο ανήμερα των Χριστουγέννων.

25 Δεκ. 2025 22:20
Βαριά σκιά θλίψης απλώθηκε στη Βραζιλία, καθώς η 18χρονη Ιζαμπέλ Μαρσινάκ, πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής νέων το 2021, άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ύστερα από μάχη με λέμφωμα Χότζκιν.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Γυμναστικής της πολιτείας Παρανά, επιβεβαιώνοντας ότι η νεαρή αθλήτρια νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, δίνοντας έναν άνισο αγώνα με τη νόσο που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Ιζαμπέλ Μαρσινάκ είχε ήδη ξεχωρίσει ως μία από τις πιο ελπιδοφόρες παρουσίες της βραζιλιάνικης ρυθμικής γυμναστικής. Είχε κατακτήσει σημαντικούς τίτλους τόσο σε περιφερειακό επίπεδο στην Παρανά, στη νότια χώρα, όσο και σε εθνικές διοργανώσεις, με τους προπονητές και τους ανθρώπους του χώρου να μιλούν για ένα σπάνιο ταλέντο με μεγάλες προοπτικές.

Η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη στην Αραουκάρια, την πόλη καταγωγής της, στη μητροπολιτική περιοχή της Κουριτίμπα, όπου συγγενείς, φίλοι, συναθλητές και άνθρωποι του αθλητισμού την αποχαιρέτησαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Εκεί θα πραγματοποιηθεί και η ταφή της.

Ο θάνατός της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της ρυθμικής γυμναστικής και υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο εύθραυστη μπορεί να αποδειχθεί ακόμη και μια ζωή γεμάτη όνειρα, διακρίσεις και μέλλον.

