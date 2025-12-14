Θλίψη στην Οινόη Ηλείας για τον αιφνίδιο θάνατο 33χρονου άνδρα

Τη στιγμή που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, μπροστά από το όχημά του, κατέρρευσε ξαφνικά, χάνοντας τις αισθήσεις του. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργάτης τον εντόπισε πεσμένο στο έδαφος, χωρίς σημεία ζωής.

Θλίψη στην Οινόη Ηλείας για τον αιφνίδιο θάνατο 33χρονου άνδρα
14 Δεκ. 2025 11:35
Pelop News

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Οινόης Ηλείας από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, ο 33χρονος Γ.Α. είχε σηκωθεί κανονικά και προετοιμαζόταν για τις αγροτικές εργασίες της ημέρας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εργάτη που τον συνόδευε στα χωράφια για το μάζεμα της ελιάς και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του.

Τη στιγμή που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, μπροστά από το όχημά του, κατέρρευσε ξαφνικά, χάνοντας τις αισθήσεις του. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργάτης τον εντόπισε πεσμένο στο έδαφος, χωρίς σημεία ζωής.

Ο 33χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή, καθώς διατηρούσε συνεργείο. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, η οποία είναι έγκυος, καθώς και ένα μικρό παιδί, γεγονός που κάνει την τραγωδία ακόμη πιο συγκλονιστική για την τοπική κοινωνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:14 Ψηφιακό κράτος 2025: 2.211 υπηρεσίες, 2,4 εκατ. εισιτήρια, 38,6 εκατ. υπεύθυνες δηλώσεις
12:04 Λιβάνιος: Επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές
11:56 Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ανακοίνωση του δικηγόρου για την παράβαση στην Αττική Οδό – «Ηταν ο πατέρας»
11:46 Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι δεν έκαναν την αναμνηστική δόση κατά της COVID-19 – Τι δείχνει νέα ελληνική μελέτη
11:35 Θλίψη στην Οινόη Ηλείας για τον αιφνίδιο θάνατο 33χρονου άνδρα
11:24 Κώστας Τσιάρας: Η προσχηματική άρνηση στον διάλογο δεν συνεισφέρει στην επίλυση των αγροτικών προβλημάτων και κρίνεται από τους πολίτες
11:15 Ολυμπιακός – Μόρις: «Ο Μπαρτζώκας μού ζήτησε να κάνω το παιχνίδι μου, να μην ξαναγυρίσω στο ΝΒΑ»
11:05 Αυστραλία: Τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς σε διάσημη παραλία του Σίδνεϊ
10:57 Γιώργος Κακοσαίος για Χάρη Βαρθακούρη: Ίσως έχει αδικηθεί, έχει πατέρα τον θρύλο της ελληνικής μουσικής
10:46 Νίκος Νικολόπουλος: «Ο “Φραπές”, τα κυκλώματα και η Ευρώπη – Όταν η σιωπή γίνεται πρόκληση για τη Δημοκρατία»
10:36 Κατρίνης: Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας
10:25 Αχαΐα – Νέος αυτοκινητόδρομος: Αποζημιώσεις βαλτώνουν για 20 χρόνια – Φαίνεται πως πήραν εκατομμύρια αλλά…
10:09 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει πίστα» – Από το Eurogroup μέχρι το στεγαστικό και την Υγεία
10:07 Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις από τις 21/12 οι ιδιοκτήτες φορτηγών – Τι ζητούν
9:58 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων – Πρωτοχρονιά 2025
9:45 ΗΠΑ: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown ΒΙΝΤΕΟ
9:36 Σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων με το νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις
9:27 Επίσκεψη Μητσοτάκη σε μπλόκο της Τροχαίας: Έκανε αλκοτέστ για να δει πως γίνεται
9:18 Σε ισχύ από σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Πάτρα
9:09 Αγρότες: Ανακοινώνουν σήμερα τα αιτήματά τους – Αρνούνται τη συνάντηση στο Μαξίμου και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ