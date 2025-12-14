Θλίψη στην Οινόη Ηλείας για τον αιφνίδιο θάνατο 33χρονου άνδρα

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Οινόης Ηλείας από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, ο 33χρονος Γ.Α. είχε σηκωθεί κανονικά και προετοιμαζόταν για τις αγροτικές εργασίες της ημέρας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εργάτη που τον συνόδευε στα χωράφια για το μάζεμα της ελιάς και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του.

Τη στιγμή που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, μπροστά από το όχημά του, κατέρρευσε ξαφνικά, χάνοντας τις αισθήσεις του. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργάτης τον εντόπισε πεσμένο στο έδαφος, χωρίς σημεία ζωής.

Ο 33χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή, καθώς διατηρούσε συνεργείο. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, η οποία είναι έγκυος, καθώς και ένα μικρό παιδί, γεγονός που κάνει την τραγωδία ακόμη πιο συγκλονιστική για την τοπική κοινωνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



