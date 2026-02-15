Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο της Τζένης Λιμάρ σε ηλικία 55 ετών

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου της Τζένης Λιμάρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Η Τζένη Λιμάρ ήταν κόρη του αείμνηστου αγιογράφου Χρήστου Λιμάρ και της Αγγελικής, και ένα από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας που ακολούθησαν τα βήματα του πατέρα τους στην τέχνη της αγιογραφίας. Η αγάπη της για την τέχνη και η αφοσίωσή της στο οικογενειακό έργο την καθιστούσαν αγαπητή στην τοπική κοινότητα και στους φίλους της τέχνης.

Ήταν παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, αφήνοντας πίσω της μια οικογένεια που βιώνει βαθιά οδύνη.

Ο αδελφός της και γνωστός αγιογράφος, Ευγένιος Λιμάρ, την αποχαιρέτησε με συγκινητικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας: «Καλό ταξίδι γαλανομάτα μου, καλή αντάμωση αδερφούλα μου!!!…», συνοδεύοντας τα λόγια του με φωτογραφία της.

Η απώλεια της Τζένης Λιμάρ αφήνει ένα κενό στον χώρο της τέχνης και στην οικογένειά της, με φίλους και συνεργάτες να την θυμούνται για την ευγένεια, το ταλέντο και την αφοσίωσή της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



