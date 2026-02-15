Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο της Τζένης Λιμάρ σε ηλικία 55 ετών

Ήταν παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, αφήνοντας πίσω της μια οικογένεια που βιώνει βαθιά οδύνη.

Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο της Τζένης Λιμάρ σε ηλικία 55 ετών
15 Φεβ. 2026 13:25
Pelop News

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου της Τζένης Λιμάρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Η Τζένη Λιμάρ ήταν κόρη του αείμνηστου αγιογράφου Χρήστου Λιμάρ και της Αγγελικής, και ένα από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας που ακολούθησαν τα βήματα του πατέρα τους στην τέχνη της αγιογραφίας. Η αγάπη της για την τέχνη και η αφοσίωσή της στο οικογενειακό έργο την καθιστούσαν αγαπητή στην τοπική κοινότητα και στους φίλους της τέχνης.

Ήταν παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, αφήνοντας πίσω της μια οικογένεια που βιώνει βαθιά οδύνη.

Ο αδελφός της και γνωστός αγιογράφος, Ευγένιος Λιμάρ, την αποχαιρέτησε με συγκινητικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας: «Καλό ταξίδι γαλανομάτα μου, καλή αντάμωση αδερφούλα μου!!!…», συνοδεύοντας τα λόγια του με φωτογραφία της.

Η απώλεια της Τζένης Λιμάρ αφήνει ένα κενό στον χώρο της τέχνης και στην οικογένειά της, με φίλους και συνεργάτες να την θυμούνται για την ευγένεια, το ταλέντο και την αφοσίωσή της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30 «Το δίλημμα των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»!
15:06 ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ: Πάλι «στην απ’ έξω» η πλευρά Δούκα
15:00 Εξάρχεια: Συνελήφθη ανώμαλος επιδειξίας επ’ αυτοφώρω
14:54 Κατάκολο: «Στρατιωτική» επιχείρηση για τον βράχο που απειλεί να ισοπεδώσει σπίτια
14:40 Γνωστός μετεωρολόγος συμβουλεύει: «Αποφύγετε τις εξόδους…»
14:21 Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο σκανδάλων
14:14 Θανάσης Κοντογεώργης: Να κλείνουμε τ’ αυτιά μας στην τοξικότητα των άκρων
14:07 Aδωνις και Ζωή «αρπάχτηκαν» ξανά στο Mega, στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
14:06 Εφυγε από τη ζωή η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη
14:01 Κρύφτηκε η Ακρόπολη από την σκόνη…
13:54 Τέμπη: Οργή συγγενών θυμάτων για την παρουσία Κυρανάκη σε μνημόσυνο ΒΙΝΤΕΟ
13:52 Φρένο στο «δωρεάν» πάρκινγκ των «άσχετων» στα σούπερ μάρκετ!
13:42 Μέχρι πότε θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα
13:40 Πάτρα: Ο καιρός δεν πτόησε τους μικρούς καρναβαλιστές – ΔΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
13:36 Σύλληψη στην Πάτρα για απόπειρα κλοπής και κατοχή ναρκωτικών
13:25 Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο της Τζένης Λιμάρ σε ηλικία 55 ετών
13:22 Οι Νεάνιδες της ΝΕΠ νίκησαν τον Ηρακλή
13:16 Kατολίσθηση στο Μαζαράκι Ηλιδας: Απειλούνται σπίτια
13:14 Νάπολη: Δύο Πατρινές για τη γλώσσα – Εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον παγκόσμιο εορτασμό
13:13 Πήρε εξιτήριο ο «Μαζώ» και ετοιμάζεται να ριχτεί ξανά στη μάχη!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ