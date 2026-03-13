Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του πρώην προέδρου της ΔΕΥΑΠ Δημήτρη Τσιμπούκη

Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας ο θάνατος του Δημήτρη Τσιμπούκη, πρώην δημοτικού συμβούλου και προέδρου της ΔΕΥΑΠ κατά τη θητεία του δημάρχου Ανδρέα Καράβολα.

Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια και τα θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγό του, τα παιδιά του, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και τους οικείους του.

Η προσφορά του Δημήτρη Τσιμπούκη στην τοπική αυτοδιοίκηση και η συμμετοχή του στα κοινά αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στην πόλη, ενώ η απουσία του θα γίνει αισθητή από την κοινωνία της Πάτρας.

