Θλίψη στο Χόλιγουντ: Νεκροί στο σπίτι τους ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί στην κατοικία τους στη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό. Μαζί τους βρέθηκε νεκρός και ο σκύλος τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη την αιτία θανάτου, ούτε το πότε εκτιμάται ότι κατέληξαν. Ο σερίφης της κομητείας Σάντα Φε, Έινταν Μεντόζα, αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τζιν Χάκμαν, ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου, είχε κλείσει τα 95 του χρόνια τον Ιανουάριο. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του ’60 και έγινε ευρέως γνωστός μέσα από ταινίες όπως το Bonnie and Clyde (1967), Superman, The French Connection και Get Shorty.

Το 2004, μετά την τελευταία του εμφάνιση στη σατιρική κωμωδία Welcome to Mooseport, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υποκριτική. Εγκατέλειψε το Χόλιγουντ και μετακόμισε στο Νέο Μεξικό, προτιμώντας μια ήσυχη και απομονωμένη ζωή. Αν και υπήρξαν φήμες ότι η απόφαση σχετιζόταν με τον γάμο του, ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι το έντονο στρες και τα προβλήματα υγείας, κυρίως καρδιακά, ήταν οι λόγοι που τον οδήγησαν στην απομάκρυνση από τον κινηματογράφο.

Ο Χάκμαν γεννήθηκε στην Καλιφόρνια στις 30 Ιανουαρίου 1930. Σε ηλικία 16 ετών, δήλωσε ψευδή ηλικία για να καταταγεί στον στρατό, όπου υπηρέτησε για τέσσερα και μισό χρόνια. Μετά τη στρατιωτική του θητεία, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου και αποφάσισε να ακολουθήσει την υποκριτική.

Η είδηση του θανάτου του και της συζύγου του έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Διαβάστε επίσης

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδος για έντονα καιρικά φαινόμενα

Πάτρα-Συλλαλητήριο για Τέμπη: Στο πόδι 800 αστυνομικοί, ποιες ευαίσθητες εγκαταστάσεις θα φυλάσσονται

Πανελλαδική απεργία για Τέμπη: Πώς θα κινηθούν την Παρασκευή τα μέσα μεταφοράς, τι αλλάζει στις πτήσεις

ΚΤΕΛ Αχαΐας: Καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για το Πατρινό Καρναβάλι

Τραγωδία, «έσβησε» στα 54 του χρόνια Πατρινός πρωταθλητής του bodybuilding

Πάτρα: Κηδεύεται την Παρασκευή ο επιχειρηματίας που που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στην Αυστρία

Πάτρα: Ακύρωση της παρέλασης των αρμάτων, ποιος ο λόγος

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News