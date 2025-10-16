Θλίψη στον Απόλλωνα, «έφυγε» η μητέρα του Κιερ

16 Οκτ. 2025 12:30
Pelop News

Θλίψη στο στρατόπεδο της ομάδας μπάσκετ του Απόλλωνα σκόρπισε η είδηση του θανάτου της μητέρας του παίκτη του Απόλλωνα Τζαστιν Κιερ ο οποίος βρίσκονται τα τελευταίες μέρες κοντά τα, καθώς  αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν άντεξε.

Την είδηση έκανε γνωστή η διοίκηση του Απόλλωνα η οποία εξέδωσε και την παρακάτω ανακοίνωση:  «Ο Απόλλων Πατρών εκφράζει τη λύπη του και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον αθλητή μας Justin Kier και την οικογένειά του για την απώλεια της μητέρας του.

Stay strong Justin…»
