Θλίψη στον Απόλλωνα, «έφυγε» η μητέρα του Κιερ

Θλίψη στο στρατόπεδο της ομάδας μπάσκετ του Απόλλωνα σκόρπισε η είδηση του θανάτου της μητέρας του παίκτη του Απόλλωνα Τζαστιν Κιερ ο οποίος βρίσκονται τα τελευταίες μέρες κοντά τα, καθώς αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν άντεξε.

Την είδηση έκανε γνωστή η διοίκηση του Απόλλωνα η οποία εξέδωσε και την παρακάτω ανακοίνωση: «Ο Απόλλων Πατρών εκφράζει τη λύπη του και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον αθλητή μας Justin Kier και την οικογένειά του για την απώλεια της μητέρας του.

Stay strong Justin…»

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



