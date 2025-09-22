Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του Βαγγέλη Ζερβόπουλου, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να τον αποχαιρετά συγκινητικά μέσω ανάρτησής του στα social media.

22 Σεπ. 2025 11:52
Pelop News

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια:
«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος, Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από τη ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου… Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν έως τα 74 του χρόνια… Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετήσουμε στο Γ’ κοιμητήριο Αθήνας στην Νίκαια αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι».

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι, στο Γ’ κοιμητήριο Αθηνών, στη Νίκαια.
