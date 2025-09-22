Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια:

«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος, Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από τη ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου… Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν έως τα 74 του χρόνια… Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετήσουμε στο Γ’ κοιμητήριο Αθήνας στην Νίκαια αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι».

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι, στο Γ’ κοιμητήριο Αθηνών, στη Νίκαια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



