Θρίλερ με ακέφαλη σορό σε ΙΧ, στο Καρπενήσι, βρέθηκε σε γκρεμό

Ακέφαλη σορός που ανήκει σε άνδρα, βρέθηκε μέσα σε ΙΧ που έπεσε σε γκρεμό στο Καρπενήσι.

Η σορός που δεν φέρει ρούχα εντοπίστηκε μετά από πτώση περίπου 300 μέτρα από το Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας στο Καρπενήσι, σήμερα Κυριακή 8/02/2026.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την ενημέρωση για όχημα που εξετράπη της πορείας του και έπεσε στον γκρεμό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από απόκρημνο σημείο, και παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ, άνδρας πλησίον της Ιεράς Μονής Προυσού, στο #Καρπενήσι, συνεπεία εκτροπής ΕΙΧ οχήματος.

Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης #ΕΜΑΚ και της ομάδας «#ΙΚΑΡΟΣ» (drone)… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 8, 2026

