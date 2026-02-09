Θρίλερ με ακέφαλη σορό σε ΙΧ, στο Καρπενήσι, βρέθηκε σε γκρεμό

Η σορός που ανήκει σε άνδρα, δεν έφερε ρούχα.

Θρίλερ με ακέφαλη σορό σε ΙΧ, στο Καρπενήσι, βρέθηκε σε γκρεμό
09 Φεβ. 2026 7:23
Pelop News

Ακέφαλη σορός που ανήκει σε άνδρα, βρέθηκε μέσα σε ΙΧ που έπεσε σε γκρεμό στο Καρπενήσι.

Η σορός που δεν φέρει ρούχα εντοπίστηκε μετά από πτώση περίπου 300 μέτρα από το Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας στο Καρπενήσι, σήμερα Κυριακή 8/02/2026.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την ενημέρωση για όχημα που εξετράπη της πορείας του και έπεσε στον γκρεμό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

