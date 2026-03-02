Θρίλερ με γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε ασανσέρ ξενοδοχείου

Συναγερμός στον Βόλο, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και απέκλεισαν το χώρο

02 Μαρ. 2026 18:25
Pelop News

Μία ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ασανσέρ ξενοδοχείου στο κέντρο του Βόλου.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr η γυναίκα βρέθηκε μέσα στον ανελκυστήρα του ξενοδοχείου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το τραύμα προήλθε από πτώση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και απέκλεισαν το χώρο. Κατά τις ίδιες πηγές, η γυναίκα διέμενε στο ξενοδοχείο μαζί με τον γιο της ο οποίος δίνει κατάθεση.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

