Θρίλερ με την περιουσία Σεργιανόπουλου: Πλαστή υπογραφή στη διαθήκη του αδελφού του

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται γύρω από την περιουσία του Νίκου Σεργιανόπουλου, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τη δολοφονία του ηθοποιού το 2008. Μέρος της περιουσίας του είχε περάσει τότε στον ετεροθαλή αδελφό του, Λεωνίδα Λαγουδάκη, ο οποίος πέθανε το 2016 από καρκίνο. Μετά τον θάνατό του, σημαντικό τμήμα της περιουσίας του κατέληξε σε ΜΚΟ.

Ωστόσο, γραφολογικό πόρισμα που ήρθε στο φως τον Φεβρουάριο του 2026 φέρεται να δείχνει ότι η υπογραφή στη διαθήκη του Λαγουδάκη δεν είναι γνήσια, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εγκυρότητα της διαθήκης και την πορεία της περιουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Happy Day», η έρευνα επικεντρώνεται σε ενδεχόμενο κύκλωμα που ενδέχεται να εκμεταλλεύτηκε τον θάνατο του αδελφού του ηθοποιού, με στόχο την ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Οι αρχές εξετάζουν πλέον πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως κληρονόμοι μέσω της επίμαχης διαθήκης.

Η δικηγόρος Σοφία Βλαχιώτη, που εκπροσωπεί συγγενή του ετεροθαλούς αδελφού του ηθοποιού, ανέφερε ότι πρόκειται για μεγάλη περιουσία που περιλάμβανε τραπεζικές καταθέσεις, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Μεταξύ αυτών, όπως είπε, συγκαταλέγεται πύργος στην Καστέλα – ο οποίος φέρεται να έχει ήδη πωληθεί από ΜΚΟ που εμφανιζόταν ως κληρονόμος – καθώς και ακίνητο στον Κεραμεικό.

Η ίδια υπενθύμισε ότι ο Νίκος Σεργιανόπουλος δεν είχε αφήσει διαθήκη. Έτσι, η περιουσία του μοιράστηκε στη μητέρα, την αδελφή και τον ετεροθαλή αδελφό του, ο οποίος φέρεται να κληρονόμησε μεταξύ άλλων ακίνητα στο Παγκράτι, περιουσιακά στοιχεία στη Δράμα, πνευματικά δικαιώματα και σκάφος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το μικρό μέρος της περιουσίας που διασώζεται σήμερα έχει δεσμευτεί, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα έχει ήδη εκποιηθεί. Οι εξελίξεις αναμένεται να καθοριστούν από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την πιθανή αμφισβήτηση της διαθήκης από συγγενείς που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.





