Θρίλερ με το 10 μηνών βρέφος από την Ηλεία: Bαριά τραύματα, σύλληψη της μητέρας και νέα ερωτήματα

Συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία, το οποίο μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα με τραύματα που, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Το νεότερο στοιχείο στην υπόθεση είναι ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη μέχρι να δικαστεί. Παράλληλα, οι Αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν προσεκτικά όλα τα δεδομένα, καθώς από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι το παιδί έχει υποστεί σοβαρή κακομεταχείριση.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν έγινε καταγγελία για μια νεαρή γυναίκα που κρατούσε βρέφος με τραύμα στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ΔΙΑΣ, οι οποίοι μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου διαπιστώθηκε πως έφερε τραυματισμό στο πόδι.

Θρίλερ με βρέφος 10 μηνών στην Πάτρα: Με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο, στο «μικροσκόπιο» το οικογενειακό περιβάλλον

Το βρέφος παρέμεινε για ημέρες στο νοσοκομείο του Πύργου και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο, καθώς κρίθηκε ότι χρειαζόταν πιο εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση. Εκεί, ο γιατρός που το εξέτασε διαπίστωσε κάταγμα και δερματικές βλάβες και ενημέρωσε τις Αρχές, καταθέτοντας ότι, κατά την ιατρική του εκτίμηση, τα ευρήματα παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Στην ήδη σοβαρή εικόνα έρχονται να προστεθούν και τα στοιχεία που ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σύμφωνα με τον οποίο το 10 μηνών κοριτσάκι νοσηλεύεται με οστεομυελίτιδα, παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, ενώ φέρει και σημάδια στο σώμα του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί είχε εμφανιστεί αρχικά με τη μητέρα του στο νοσοκομείο του Πύργου στις 13 Μαρτίου, ωστόσο η μητέρα φέρεται να το πήρε και να αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ακολούθησε κινητοποίηση των Αρχών και, με προφορική εισαγγελική εντολή, το βρέφος επέστρεψε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο, ώστε να συνεχιστεί η νοσηλεία και η διερεύνηση της κατάστασής του.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υποστήριξε ακόμη ότι η οστεομυελίτιδα αποδίδεται στη μη περιποίηση παλαιότερων καταγμάτων, αλλά και στις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού, κάτι που εντείνει ακόμη περισσότερο τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Η εικόνα που μεταφέρεται από τα ιατρικά δεδομένα δείχνει ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο τραύμα, αλλά για μια κατάσταση που εξετάζεται συνολικά από τις αρμόδιες αρχές.

Στο μεταξύ, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος, αλλά και να διαπιστωθεί αν τα τραύματα προκλήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τόσο οι ιατρικές γνωματεύσεις όσο και οι καταθέσεις που λαμβάνονται.

Το παιδί παραμένει στο Καραμανδάνειο, όπου του παρέχεται η αναγκαία φροντίδα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς τα ευρήματα που έχουν γίνει γνωστά συνθέτουν μια εξαιρετικά βαριά εικόνα.

