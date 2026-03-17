Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε λίμνη ξενοδοχείου στη Σιθωνία

Μια υπόθεση με έντονα στοιχεία μυστηρίου ερευνούν οι Αρχές στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου εντοπίστηκαν ανθρώπινο κρανίο και οστά μέσα σε λίμνη που βρίσκεται εντός μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος της περιοχής. Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς τα ευρήματα παραπέμπουν σε υπόθεση που μπορεί να παραμένει θαμμένη για δεκαετίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κρανίο και τα οστά φέρεται να βρέθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε λίμνη του γκολφ μέσα στον χώρο του ξενοδοχείου. Όπως αναφέρεται, η λίμνη δεν είχε καθαριστεί από την εποχή που ξεκίνησε η λειτουργία του συγκροτήματος, δηλαδή περίπου από το 1970. Όταν άρχισε η απομάκρυνση των υδάτων, εμφανίστηκε αρχικά το κρανίο και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και τα υπόλοιπα οστά.

Αμέσως μετά την αποκάλυψη των ευρημάτων ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης. Τα οστά έχουν ήδη μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου εξετάζονται με στόχο να εξακριβωθεί η ταυτότητα του νεκρού μέσω ανάλυσης DNA, αλλά και να διαπιστωθεί, στο μέτρο του δυνατού, πότε και υπό ποιες συνθήκες κατέληξαν στο συγκεκριμένο σημείο.

Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για το αν τα ευρήματα συνδέονται με παλιά υπόθεση εξαφάνισης ή με άλλο περιστατικό που δεν είχε ποτέ διαλευκανθεί. Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι η υπόθεση ανοίγει έναν νέο κύκλο ερευνών με πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

