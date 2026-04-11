Θρίλερ στην Ευκαρπία: Νεκρός 64χρονος σε ρέμα με τραύμα στο κεφάλι – Στο σημείο και το Ανθρωποκτονιών

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου ενός 64χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη. Η σορός βρέθηκε ανάμεσα σε καλαμιές, ενώ το τραύμα που έφερε στο κεφάλι άλλαξε γρήγορα την πρώτη εικόνα της υπόθεσης και έβαλε στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 64χρονος φέρεται να ζούσε σε παράπηγμα κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός. Αναφορές αναφέρουν ακόμη ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε δυσκολία στη μετακίνησή του, στοιχείο που αρχικά οδήγησε τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ενδέχεται να πρόκειται για αιφνίδιο θάνατο.

Ωστόσο, η εικόνα περιπλέχθηκε από το τραύμα στο κεφάλι που διαπιστώθηκε στη σορό. Γι’ αυτό και στο σημείο κλήθηκαν τόσο ιατροδικαστής όσο και στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, με ορισμένα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι μετά την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση εξετάζεται σοβαρά η πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας. Άλλα μέσα σημειώνουν ότι οι Αρχές κρατούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και δεν έχουν ακόμη καταλήξει οριστικά για τα αίτια θανάτου.

Ο 64χρονος εντοπίστηκε μέσα σε ρέμα, σε σημείο με καλαμιές, στην περιοχή της Ευκαρπίας. Η εύρεση της σορού προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών, καθώς από την πρώτη στιγμή υπήρχαν στοιχεία που δεν επέτρεπαν εύκολα συμπεράσματα για το τι ακριβώς είχε συμβεί.

Η παρουσία εξειδικευμένων στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη βαρύτητα της υπόθεσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην περιοχή βρέθηκαν στελέχη του Ανθρωποκτονιών, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο και για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Μέχρι αυτή την ώρα, τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν αποσαφηνιστεί επισήμως. Το τραύμα στο κεφάλι αποτελεί το κρίσιμο στοιχείο που κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς όμως να έχει αποκλειστεί καμία άλλη εκδοχή μέχρι να ολοκληρωθούν η ιατροδικαστική εξέταση και η αστυνομική έρευνα.

