Θρίλερ στις Ένοπλες Δυνάμεις: Πώς στρατολογήθηκε ο Σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Ένας 50χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας συνελήφθη την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Ο αξιωματικός υπηρετούσε σε νευραλγική θέση σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή του Καβουρίου, με άμεση πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν νατοϊκά δεδομένα, ηλεκτρονικό πόλεμο, πτήσεις αεροσκαφών και συστήματα επικοινωνιών.

Διαβάστε επίσης: Υπόθεση Παναγόπουλου: Πού τον βρήκε η είδηση για «μαύρο» χρήμα, πώς αντέδρασε

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 50χρονος βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και μήνες από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες, μετά από ενημέρωση που είχαν λάβει οι ελληνικές αρχές από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης εντός στρατιωτικού χώρου, παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελέα, στρατιωτικών αρχών και στελεχών της ΕΥΠ.

Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» του Mega, κατά το τελευταίο διάστημα είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει και να στρατολογήσει και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να δημιουργηθεί δίκτυο που θα δρούσε για λογαριασμό ξένης δύναμης.

Πώς στρατολογήθηκε

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του militaire.gr, η αρχική επαφή του 50χρονου σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας με Κινέζους έγινε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn, ενός μέσου που χρησιμοποιείται ευρέως για επαγγελματικές αναζητήσεις και δικτύωση.

Ο αξιωματικός διατηρούσε ενεργό λογαριασμό στο LinkedIn, όπου είχε αναρτήσει αναλυτικό και εντυπωσιακό βιογραφικό σημείωμα (CV). Σε αυτό περιγράφονταν με λεπτομέρειες η πολυετής εμπειρία του σε συστήματα επικοινωνιών, η συνεργασία του με το ΝΑΤΟ σε θέματα τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών, καθώς και οι προχωρημένες σπουδές του, όπως μεταπτυχιακό σε συστήματα κατευθυνόμενων όπλων από βρετανικό πανεπιστήμιο.

Η πρακτική αυτή είναι συνηθισμένη μεταξύ στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που πλησιάζουν στην αποστρατεία ή αναζητούν επαγγελματική διέξοδο στον ιδιωτικό τομέα, καθώς το LinkedIn λειτουργεί ως βασικό εργαλείο για εύρεση εργασίας ή συνεργασιών.

Η πρώτη επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια μέσω του προφίλ του στο LinkedIn.

Ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.»

Η υπόθεση διερευνάται σε βάθος από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένονται νεότερες εξελίξεις σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο των διαρρευσώντων πληροφοριών και το εύρος της δραστηριότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



