Υπόθεση Παναγόπουλου: Πού τον βρήκε η είδηση για «μαύρο» χρήμα, πώς αντέδρασε

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για υπεξαίρεση κονδυλίων εκατομμύριων. Δέσμευση λογαριασμών του.

Υπόθεση Παναγόπουλου: Πού τον βρήκε η είδηση για «μαύρο» χρήμα, πώς αντέδρασε
06 Φεβ. 2026 7:25
Pelop News

Ο ελεγχόμενος για «μαύρο» χρήμα, πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος βρισκόταν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλης, που συνεδρίαζε με αντικείμενο τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όταν έγινε γνωστό πως «πάγωσαν» οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, καθώς ερευνάται για ξέπλυμα.

Ότι δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για την υπόθεση για την οποία διερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος υποστήριξε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος στην πρώτη αντίδρασή του αφότου δημοσιεύθηκε η είδηση.

«Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα» ανέφερε, δηλώνοντας ότι θα πρέπει να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Απηύθυνε, δε, έκκληση να «μην αμαυρωσουμε με τη δικη μου περιπετεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της επιτροπής της Βουλής και συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ο Γιάννης Παναγόπουλος υποστήριξε πως «δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του και πως αυτό θα αποδειχθεί».

Τόνισε επίσης πως «δεν έχει ενημερωθεί ακόμη» αναλυτικά και ότι «θα προβεί σε δημόσια δήλωση όταν εκείνος κρίνει».

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μαζί με ακόμη έξι πρόσωπα, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζόμενων, την περίοδο 2020 – 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν «παγώσει» οι λογαριασμοί του γνωστού συνδικαλιστή αλλά και άλλων προσώπων και εταιρειών που εμφανίζονται να εμπλέκονται στην υπόθεση ενώ φέρονται να έχουν δεσμευτεί και δυο ακίνητα.

Ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής της υπόθεσης εμφανίζεται να προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια. Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, οι εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων ενώ σε πολλές περιπτώσεις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:45 ΟΛΠΑ: Αξιολόγηση Κινδύνου και Περιβαλλοντικής τρωτότητας για το νέο λιμένα ΦΩΤΟ
9:44 Ληστεία Λούβρο: Δείτε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη κλοπή ΦΩΤΟ
9:31 Άνοιγμα ΟΣΔΕ: Διορθώσεις αιτήσεων 2024–2025
9:25 Η αποκάλυψη για υπόθεση Παναγόπουλου, δεσμεύτηκε η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ
9:24 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω Καθαράς Δευτέρας, οι ημερομηνίες ανά Ταμείο
9:17 Παρτίδες βρεφικού γάλακτος ανακαλεί ο ΕΟΦ
9:12 Τα τρία κενά ασφαλείας της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» που εξετάζονται και τα κρίσιμα ερωτήματα
9:11 Έντονος καβγάς Δρυμιώτη – Ζαχαριάδη για τη Χίο
9:05 Οι «επισκέψεις» στο ψυχιατρείο της «εμπρηστικής» δασκάλας γιόγκα
8:59 Πάνω από 143.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν στο Μαρόκο λόγω καταστροφικών πλημμυρών
8:56 Τα μέτρα που συζήτησαν Τσιάρας – Ευρωπαίος Επίτροπος για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
8:53 Γερμανία: Κλειστό το αεροδρόμιο Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου
8:50 Εορτολόγιο: Τα πιο δημοφιλή ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
8:45 Αυξάνονται τα κρούσματα RSV: Πώς να ξεχωρίσετε γρίπη, κρυολόγημα και αναπνευστικό συγκυτιακό ιό
8:36 Ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών-Λαμίας: Ταλαιπωρία για τους οδηγούς, κλειστές δύο λωρίδες
8:29 Μητσοτάκης: Στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου για ραντεβού με Ερντογάν
8:24 Στην Πάτρα ο Αρχηγός ΓΕΑ
8:20 Μείωση ΕΝΦΙΑ: Το κίνητρο που άλλαξε τα δεδομένα, πώς αύξησε τις ασφαλίσεις κατοικιών στην Ελλάδα
8:09 Πάτρα: Σε περιοχές του κέντρου θα υπάρξει σήμερα διακοπή νερού
8:07 Θρίλερ στις Ένοπλες Δυνάμεις: Πώς στρατολογήθηκε ο Σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ