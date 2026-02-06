Υπόθεση Παναγόπουλου: Πού τον βρήκε η είδηση για «μαύρο» χρήμα, πώς αντέδρασε

Ο ελεγχόμενος για «μαύρο» χρήμα, πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος βρισκόταν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλης, που συνεδρίαζε με αντικείμενο τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όταν έγινε γνωστό πως «πάγωσαν» οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, καθώς ερευνάται για ξέπλυμα.

Ότι δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για την υπόθεση για την οποία διερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος υποστήριξε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος στην πρώτη αντίδρασή του αφότου δημοσιεύθηκε η είδηση.

«Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα» ανέφερε, δηλώνοντας ότι θα πρέπει να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Απηύθυνε, δε, έκκληση να «μην αμαυρωσουμε με τη δικη μου περιπετεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της επιτροπής της Βουλής και συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ο Γιάννης Παναγόπουλος υποστήριξε πως «δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του και πως αυτό θα αποδειχθεί».

Τόνισε επίσης πως «δεν έχει ενημερωθεί ακόμη» αναλυτικά και ότι «θα προβεί σε δημόσια δήλωση όταν εκείνος κρίνει».

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μαζί με ακόμη έξι πρόσωπα, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζόμενων, την περίοδο 2020 – 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν «παγώσει» οι λογαριασμοί του γνωστού συνδικαλιστή αλλά και άλλων προσώπων και εταιρειών που εμφανίζονται να εμπλέκονται στην υπόθεση ενώ φέρονται να έχουν δεσμευτεί και δυο ακίνητα.

Ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής της υπόθεσης εμφανίζεται να προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια. Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, οι εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων ενώ σε πολλές περιπτώσεις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

