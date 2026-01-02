Θρίλερ με την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία: «Δεν έχει ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε»

Συνεχίζεται το θρίλερ για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη η οποία συνεχίζει να αγνοείται μετά την φονική φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία την Πρωτοχρονιά, παρά τις αρχικές πληροφορίες πως είχε ταυτοποιηθεί η σορός της.

Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη – Αγώνας για ταυτοποίηση θυμάτων και τραυματιών

Νωρίτερα ο κολλητός φίλος της κοπέλας που αγνοείται μετά την φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία έγραψε στο Instagram πως η σορός της κοπέλας ταυτοποιήθηκε, κάτι που το διέψευσε ο αδερφός της αποτέλεσμα να σβήσει την ανάρτηση.

«Ευχαριστώ όλους όσοι αναδημοσίευσαν το story μου για την αναζήτηση του αγαπημένου μου προσώπου. Δυστυχώς, μας άφησε», ήταν η ανάρτησή του στο Instagram, η οποία σβήστηκε μετά από μια ώρα περίπου.

Επίσης ο αδερφός της άτυχης κοπέλας με story στο Instagram έκανε ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία μαζί με μια καρδιά και ένα λευκό περιστέρι.

Στη συνέχεια όμως και αυτός προχώρησε σε διευκρινιστική ανάρτηση με την με την οποία διαψεύδει πως έχει αναγνωριστεί η σορός της αδερφής του.

«Η Alice δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη, παρακαλώ προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

