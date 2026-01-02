Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη – Αγώνας για ταυτοποίηση θυμάτων και τραυματιών

Ο Ρομέν Καλλέργης, αδελφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη που αγνοείται μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν-Μοντανά της Ελβετίας, μίλησε στο protothema.gr για την αγωνία της οικογένειας και τις συνθήκες της τραγωδίας.

«Δεν ξέρουμε τίποτα για την αδερφή μου ακόμα», δήλωσε ο Ρομέν Καλλέργης, προσθέτοντας ότι η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της κατάστασης των σορών. «Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να ταυτοποιήσεις τον άνθρωπό σου», τόνισε.

Ο ίδιος και η 15χρονη αδελφή του είχαν ταξιδέψει στο Κραν-Μοντανά για να περάσουν τις γιορτές. Η Αλίκη βρισκόταν στο κλαμπ Le Constellation μαζί με τρεις φίλες της όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ ο αδελφός της βρισκόταν σε άλλο σημείο της περιοχής. Όταν έφτασε στο σημείο, η κατάσταση ήταν χαοτική: «Ήθελα να μπω μέσα να την ψάξω και δεν με άφηναν. Την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή, ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρώχνονταν, ούρλιαζαν… Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος. Ήταν τραγική η κατάσταση».

Ο Ρομέν Καλλέργης υπογράμμισε ότι στο κλαμπ βρίσκονταν κυρίως ανήλικοι, ηλικίας 13-15 ετών: «Τα περισσότερα άτομα που είδα εκείνο το βράδυ ήταν παιδιά. Η είσοδος ήταν ανοιχτή για όλους. Αυτό είναι παράνομο. Σέρβιραν αλκοόλ στους ανήλικους και δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο συγκεκριμένο κλαμπ».

Μία ώρα πριν ξεσπάσει η φωτιά, ο Ρομέν είχε τραβήξει φωτογραφία με την αδελφή του στο Κραν-Μοντανά – αυτή είναι η τελευταία κοινή τους φωτογραφία που δημοσιεύει το protothema.gr.

Η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) διαθέτει διπλή ελληνική και ελβετική υπηκοότητα και ζει μόνιμα στην Ελβετία. Οι συγγενείς της καλούν όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για την τύχη της να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές ή στο τηλέφωνο που δημοσιοποίησε ο αδελφός της στα social media: +41 78 904 00 21.

Ο Ρομέν Καλλέργης ανέφερε επίσης ότι οι τρεις φίλες της Αλίκης που βρίσκονταν μαζί της στο κλαμπ παραμένουν επίσης αγνοούμενες.

Αγώνας για ταυτοποίηση θυμάτων και τραυματιών

Οι ελβετικές αρχές συνεχίζουν την επίπονη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων της τραγωδίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς 2026 στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν-Μοντανά, όπου ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα τουλάχιστον 47 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός είναι ο 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ο οποίος ζούσε στο Ντουμπάι. Οι αρχές αναφέρουν ότι τα εγκαύματα που έχουν υποστεί οι περισσότεροι από τους νεαρούς θαμώνες είναι τόσο εκτεταμένα και σοβαρά που η ταυτοποίηση θα απαιτήσει αρκετές ημέρες. Σχεδόν όλοι οι 112 τραυματίες (εκτός από πέντε) έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ πολλοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η διαδικασία αναγνώρισης διεξάγεται με χρήση οδοντικών στοιχείων και δειγμάτων DNA, καθώς πολλά θύματα είναι απανθρακωμένα. Ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του καντονίου Βαλέ, δήλωσε ότι «τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες αν δεν υπάρχει 100% βεβαιότητα», προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω τραύματα.

Γονείς αγνοουμένων εκφράζουν απελπισία. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της Λετίσια, μητέρας του 16χρονου Αρθουρ, στο BFM TV: «Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο. Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο. Αν είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του».

Περίπου 47 πολίτες από διάφορες χώρες θεωρούνται νεκροί, ενώ ξένες πρεσβείες συνεργάζονται με τις ελβετικές αρχές για την επαλήθευση της ταυτότητας των θυμάτων.

Αίτια της πυρκαγιάς

Το ακριβές αίτιο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φωτιά ξεκίνησε από πυροτεχνήματα που ήταν προσαρμοσμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας και χρησιμοποιήθηκαν από τις σερβιτόρες. Η φλόγα έλαβε γρήγορα μεγάλη έκταση λόγω του συνθετικού υλικού ηχομόνωσης στο ταβάνι του υπογείου του κλαμπ.

Η περιοχή γύρω από το κλαμπ παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία, ενώ σώματα θυμάτων βρίσκονται ακόμη στο εσωτερικό του. Κάτοικοι και επισκέπτες του Κραν-Μοντανά αφήνουν κεριά και λουλούδια κοντά στο σημείο, ενώ ορισμένοι δηλώνουν τυχεροί που δεν κατάφεραν να μπουν στο κλαμπ λόγω των μεγάλων ουρών.

