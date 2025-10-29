Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: «Έφυγε» από τη ζωή ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος

Η είδηση του θανάτου του Νάσου Καλογερόπουλου σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο. Ο σύζυγος της Νόρας Κατσέλη και επί 44 χρόνια συνοδοιπόρος της, «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό. Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης.

Την είδηση γνωστοποίησε η αδερφή της ηθοποιού και πρώην υπουργός, Λούκα Κατσέλη, με μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, μέσα από την οποία αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της γαμπρό:

«Πριν λίγες ώρες έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος μας Νάσος. Από το 1981 που παντρεύτηκαν με τη Νόρα και για τα επόμενα 44 χρόνια, ο Νάσος, με τον δικό του ήρεμο τρόπο, υπήρξε για όλους μας στήριγμα. Ανιδιοτελής, έντιμος, δοτικός και έτοιμος να δώσει αντί να πάρει, σημάδεψε τη ζωή όλης της οικογένειάς μας».

Η ανάρτηση της Λούκας Κατσέλη συγκίνησε τους φίλους και συνεργάτες της οικογένειας, που έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να σταθούν στο πλευρό της Νόρας Κατσέλη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

