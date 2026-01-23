Θύμα τηλεφωνικής απάτης η Εύη Δρούτσα: Πώς της απέσπασαν 22.000 ευρώ

Θύμα απάτης με το γνωστό τέχνασμα των δήθεν υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ έπεσε η γνωστή στιχουργός Εύη Δρούτσα, η οποία έχασε το ποσό των 22.000 ευρώ.

Όπως η ίδια περιέγραψε σε τηλεοπτική της συνέντευξη, το περιστατικό σημειώθηκε μετά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε τη Γλυφάδα, όπου διαμένει. Άγνωστα άτομα επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικά, ισχυριζόμενα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και ότι απαιτούνταν άμεσες παρεμβάσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο της κατοικίας της, προκειμένου να αποφευχθεί πολύωρη διακοπή ρεύματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, γυναίκα που παρουσιάστηκε ως υπεύθυνη τεχνικού τομέα την ενημέρωσε ότι θα ακολουθούσαν εργασίες αποκατάστασης, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκαν άτομα που προσποιήθηκαν τους τεχνικούς. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους, προκάλεσαν σκόπιμα προβλήματα στις ηλεκτρικές συσκευές και της ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, τα οποία – όπως της είπαν – έπρεπε να τυλιχθούν σε αλουμινόχαρτο για λόγους ασφαλείας.

Παρά τις αμφιβολίες της, η Εύη Δρούτσα ακολούθησε τις οδηγίες τους. Οι επιτήδειοι την έπεισαν να τοποθετήσει τα χρήματα και τα τιμαλφή κάτω από το χαλάκι της εξώπορτας, απ’ όπου και τα αφαίρεσαν.

Αφού αποχώρησαν, της ζήτησαν τηλεφωνικά να ελέγχει τον φωτισμό του σπιτιού της, διαβεβαιώνοντάς την ότι οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί. Όταν διαπίστωσε ότι τα αντικείμενα είχαν εξαφανιστεί, επικοινώνησε εκ νέου μαζί τους, λαμβάνοντας την απάντηση ότι θα επιστρέψουν, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

