«Θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο να φοράει συνέχεια μαύρα», η εξομολόγηση για την κατάθλιψη της Γιάννας Σταυράκη

Η έμπειρη ηθοποιός μίλησε για την περίοδο που ήρθε αντιμέτωπη με ένα σύνολο απωλειών αγαπημένων της ανθρώπων

«Θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο να φοράει συνέχεια μαύρα», η εξομολόγηση για την κατάθλιψη της Γιάννας Σταυράκη
12 Φεβ. 2026 19:59
Pelop News

Η ηθοποιός Γιάννα Σταυράκη μίλησε για την περίοδο της ζωής της που έχασε τους δύο συζύγους της και άρχισε να παλεύει με την κατάθλιψη. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο να φοράει συνέχεια μαύρα».

Πάτρα: Το κέντρο πήρε «φωτιά» την Τσικνοπέμτη με βαλκανικούς ρυθμούς ΦΩΤΟ

Η Γιάννα Σταυράκη έδωσε μία εκ βαθέων συνέντευξη για την προσωπική εμπειρία της με την κατάθλιψη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο με αφορμή την παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» όπου η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνιστεί τη φετινή σεζόν στο θέατρο «Εν Αθήναις».

Ανάμεσα σε πολλά, δε, η έμπειρη ηθοποιός μίλησε για την περίοδο που ήρθε αντιμέτωπη με ένα σύνολο απωλειών αγαπημένων της ανθρώπων, καθώς και για το «φλερτ» που είχε με την κατάθλιψη.

Πιο συγκεκριμένα, η Γιάννα Σταυράκη εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά πως «σε μία δεκαετία έχασα οκτώ πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους. Θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο να φοράει συνέχεια μαύρα. Κάθε απώλεια ήταν συναισθηματικά συντριπτική. Ο τελευταίος ήταν ο άντρας μου, που ήταν για μένα όλος ο κόσμος».

«Μέχρι τότε κατέφευγα στα αγκαλιάσματα του για παρηγοριά. Όταν έφυγε κι εκείνος, ένιωσα ότι χάθηκε όλος μου ο κόσμος».

– Πώς καταφέρατε να σταθείτε ξανά στα πόδια σας;

Έπαθα κατάθλιψη, που η ψυχολόγος μου είπε ότι ήταν φυσιολογική μετά από τόσες απώλειες. Προσπάθησα να βρω τον δρόμο μου και να καταλάβω τι έπρεπε να κάνω. Πιστεύω ότι όλα συμβαίνουν στο πλήρωμα του χρόνου. Παρά τις δυσκολίες αισθάνομαι ότι ήρθε η στιγμή μου να προχωρήσω, αργά ή γρήγορα, όπως λέγαμε πάντα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:21 Νέα εξαφάνιση 14χρονου και συναγερμός στη Λάρισα
21:11 Πάτρα: Η φωτιά έσβησε, δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο
21:00 Νετανιάχου: Ο Τραμπ δημιουργεί συνθήκες για συμφωνία με το Ιράν, αλλά έχουμε επιφυλάξεις
20:51 Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο που διακίνησε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο συνομήλικής του
20:39 Έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού και συνελήφθη, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών
20:30 Nations League: Μεγαθήρια στον δρόμο της Ελλάδας
20:21 «Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά», το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Μαζωνάκη
20:10 Οι σέλφι του σμήναρχου-κατάσκοπου, χαμογελώντας με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν
19:59 «Θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο να φοράει συνέχεια μαύρα», η εξομολόγηση για την κατάθλιψη της Γιάννας Σταυράκη
19:47 «Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία», αποκαλύψεις για «Βιολάντα»
19:38 Σάκκαρη: Το μπαμ, απέκλεισε το Νο2 του κόσμου!
19:27 Λίγα νέα έργα, πολλές συνέχειες: Τεχνικό Πρόγραμμα 63,9 εκατ. ευρώ για το 2026 στην Πάτρα
19:21 Ο αποχαιρετισμός Σαμαρά στον Αναστάση Παπαληγούρα
19:21 Πατέρας, θείος και αδελφοί νεαρής κοπέλας καταδικάστηκαν για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση σε 100 χρόνια κάθειρξη
19:11 Βατή κλήρωση για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
19:09 Πάτρα: Επίσκεψη Ισπανών εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου ΦΩΤΟ
19:00 «Διαρροές» για το αντλιοστάσιο: Βραχνέικα, αντιδράσεις κατοίκων για έργο της ΔΕΥΑΠ
18:59 Παρούσα η «Πάτρα Ενωμένη» σε εκδηλώσεις κοπής πιτών ΦΩΤΟ
18:51 Αλλοδαπός για να αποφύγει τον έλεγχο για ναρκωτικά χτύπησε αστυνομικούς με κλωτσιές και μπουνιές!
18:48 Υψηλοί τόνοι από Φαραντούρη για Τουρκία στο Στρασβούργο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ