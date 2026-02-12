«Θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο να φοράει συνέχεια μαύρα», η εξομολόγηση για την κατάθλιψη της Γιάννας Σταυράκη

Η ηθοποιός Γιάννα Σταυράκη μίλησε για την περίοδο της ζωής της που έχασε τους δύο συζύγους της και άρχισε να παλεύει με την κατάθλιψη. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο να φοράει συνέχεια μαύρα».

Η Γιάννα Σταυράκη έδωσε μία εκ βαθέων συνέντευξη για την προσωπική εμπειρία της με την κατάθλιψη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο με αφορμή την παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» όπου η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνιστεί τη φετινή σεζόν στο θέατρο «Εν Αθήναις».

Ανάμεσα σε πολλά, δε, η έμπειρη ηθοποιός μίλησε για την περίοδο που ήρθε αντιμέτωπη με ένα σύνολο απωλειών αγαπημένων της ανθρώπων, καθώς και για το «φλερτ» που είχε με την κατάθλιψη.

Πιο συγκεκριμένα, η Γιάννα Σταυράκη εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά πως «σε μία δεκαετία έχασα οκτώ πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους. Θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο να φοράει συνέχεια μαύρα. Κάθε απώλεια ήταν συναισθηματικά συντριπτική. Ο τελευταίος ήταν ο άντρας μου, που ήταν για μένα όλος ο κόσμος».

«Μέχρι τότε κατέφευγα στα αγκαλιάσματα του για παρηγοριά. Όταν έφυγε κι εκείνος, ένιωσα ότι χάθηκε όλος μου ο κόσμος».

– Πώς καταφέρατε να σταθείτε ξανά στα πόδια σας;

Έπαθα κατάθλιψη, που η ψυχολόγος μου είπε ότι ήταν φυσιολογική μετά από τόσες απώλειες. Προσπάθησα να βρω τον δρόμο μου και να καταλάβω τι έπρεπε να κάνω. Πιστεύω ότι όλα συμβαίνουν στο πλήρωμα του χρόνου. Παρά τις δυσκολίες αισθάνομαι ότι ήρθε η στιγμή μου να προχωρήσω, αργά ή γρήγορα, όπως λέγαμε πάντα.

