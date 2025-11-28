«Θυμηθείτε το όνομά του», η UEFA για τον Καρέτσα και πάλι!

Για μία ακόμη φορά η UEFA αναφέρει «Θυμηθείτε το όνομά του», για να αποθεώσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και να κάνει όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη να τον κοιτάξει ξανά και ξανά.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου δεν έχει ασχοληθεί μόνο μια φορά με τον 18χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή και την παραπάνω φράση την έχει χρησιμοποιήσει δις για… πάρτη του.

Είτε παίζει με την Εθνική Ελλάδας, είτε παίζει με τη Γκενκ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας «αναγκάζει» την UEFA να υποκλιθεί στο ταλέντο του.

Από τον Μάρτιο έως το Νοέμβριο του 2025 οι αναφορές στα social media της UEFA είναι αρκετές για τον νεαρό άσο που έμαθε μπάλα στο Βέλγιο αλλά επέλεξε να παίξει για την πατρίδα των γονιών του, την Ελλάδα.

Όταν η UEFA ξεκίνησε τους ύμνους για τον Καρέτσα όταν εκείνος ήταν 17 ετών και το κάνει και τώρα που ο Έλληνας άσος έκλεισε τα 18 και συνεχίζει…

Το όνομα Καρέτσας δεν ήταν άγνωστο στην UEFA. Ο γενικός γραμματέας της UEFA, ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, είχε μάθει για εκείνον πριν από λίγα χρόνια στη Νιόν όταν ο Κωνσταντίνος έπαιζε στις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου.

«Έλα απέναντι να δεις έναν πιτσιρικά που είναι Έλληνας. Να δεις τι κάνει» του είχαν πει.

Στη συνέχεια αν και ο Καρέτσας θα μπορούσε να παίξει στην Εθνική Ανδρών του Βελγίου εκείνος επέλεξε την Εθνική Ελλάδας. Για τους γονείς του που είναι από τις Σέρρες και για τον παππού του που έφυγε από την Ελλάδα για να βρει μια καλύτερη τύχη στα ορυχεία του Βελγίου.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν ξέρει άπταιστα ελληνικά αλλά μέσα στο γήπεδο… μιλάει όσο κανείς της μπάλας. Το όνομά του έχει αναφερθεί σε λίστα υποψήφιων παικτών της Ρεάλ, της Μπάγερν, της Τσέλσι, της Μίλαν και άλλων κολοσσών της Ευρώπης.

Η ισπανικά Marca τον έχει συγκρίνει με τον Λαμίν Γιαμάλ ενώ έχουν ασχοληθεί εκτενώς μαζί του το BBC, το Sky Sports και άλλα διεθνή μέσα.

Απασχολεί ΜΜΕ, ομάδες και φυσικά την UEFA που είναι φαν του. Την πρώτη φορά που γράφτηκε η φράση «θυμηθείτε το όνομά του» από την UEFA ήταν τον Μάρτιο του 2025.

Ο Καρέτσας σκοράρει κόντρα στη Σκωτία στα play offs του Nations League στο 2ο παιχνίδι του με την Εθνική Ελλάδας. Είναι μόλις 17 και είναι ο νεότερος σκόρερ της!

Ο Καρέτσας κάνει ντεμπούτο στις 20 Μαρτίου 2025 κόντρα στη Σκωτία και στις 23 Μαρτίου στη Γλασκώβη είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο 3-0!

Είναι μόλις 17 και το όνομά του παίζει σε μεγάλα σάιτ δίπλα σ’ εκείνο του Γιαμάλ. Ο Καρέτσας που έχει όνειρο να παίξει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική Ελλάδας είναι από τα μεγάλα όπλα στην προσπάθεια της ομάδας του Γιοβάνοβιτς για πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Ο νεαρός εξτρέμ ξεκινάει μαγικά στην πρεμιέρα των προκριματικών με τη Λευκορωσία. Έχει γκολ και ασίστ στο 5-1 στο Καραϊσκάκη και η UEFA «χτυπάει» ξανά.

Ο Καρέτσας σκοράρει μόλις στο 3′ και στη συνέχεια βγάζει ασίστ στον Βαγγέλη Παυλίδη. Η UEFA τονίζει με έμφαση ότι είναι μόλις 17 ετών.

Η συνέχεια όμως δεν θα είναι καλή για την Καρέτσα και την ομάδα. Το όνειρο για πρόκριση στο Μουντιάλ έσβησε νωρίς και θα πρέπει τα μέλη της ομάδας να περιμένουν το Euro 2028.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ επέστρεψε στην αγαπημένη του Γκενκ με την οποία έχει πλέον συμβόλαιο έως το 2029 ενώ στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου η αξία του έχει φτάσει τα 23 εκατ. ευρώ.

Με τη Γκενκ πέτυχε και το πρώτο του γκολ στα Κύπελλα Ευρώπης. Κόντρα στη Βασιλεία για το Europa League πέτυχε ένα από τα καλύτερα γκολ της διοργάνωσης και η UEFA επέστρεψε…

Η UEFA έγραψε πάλι αυτό το «θυμηθείτε το όνομά του» και σίγουρα κανείς πλέον δεν μπορεί στην ποδοσφαιρική Ευρώπη να μην γνωρίζει για το ελληνικό «διαμάντι» του Βελγίου.

