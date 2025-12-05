Τι ακριβώς θέλει ο Προμηθέας;

Δεν κατάλαβα τον λόγο που λύθηκε η συνεργασία με τον Γιώργο Λημνιάτη, που δουλεύει και με νέους και έκανε έργο πέρσι στο Περιστέρι και γι’ αυτό ήρθε στην Πάτρα.

Τι ακριβώς θέλει ο Προμηθέας;
05 Δεκ. 2025 20:59
Pelop News

Θα έλεγα ότι μου προκάλεσε έκπληξη η λύση της συνεργασίας του Προμηθέα με τον Γιώργο Λημνιάτη. Και η αλήθεια είναι ότι όταν με ρώτησαν και σε εκπομπές ή φίλοι, δεν ήξερα τι να απαντήσω. Καθώς ακόμα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλει ο Προμηθέας. Σαφώς πρέπει να προχωρήσει σε έναν επαναπροσδιορισμό.

Η είσοδος μεγαλοεπεδυτών στους Άρη και ΠΑΟΚ και η πάντα δυνατή και ας μην ανταγωνίζεται Ολυμπιακό και ΠΑΟ, ΑΕΚ, φέρνει την ομάδα της Πάτρας τουλάχιστον στα επόμενα χρόνια στο ταβάνι της 6ης θέσης. Κάθε τι παραπάνω θα είναι πραγματική υπέρβαση.

Καθώς τα οικονομικά μεγέθη δεν έχουν σύγκριση με τις άλλες ομάδες. Αλλά και καθώς ο Προμηθέας ακόμα και σήμερα δεν έχει τη μάζα και το λαϊκό έρεισμα και δεν μαζεύει πολύ κόσμο, δεν έχει λογική να ρίξει χρήμα από την τσέπη του κάποιος. Και γιατί να το κάνει άλλωστε;

Στο πλαίσιο αυτό ο Προμηθέας θέλει και μπορεί να είναι μια υγιής και σταθερά οικονομικά ομάδα. Με μια σοβαρή διοίκηση πάντα που στόχος της ρεαλιστικά θα είναι η ομάδα να αναδεικνύει νέα ταλέντα και για μένα θα πρέπει να στραφεί και στην εντοπιότητα που πάντα αρέσει στον κόσμο. Επίσης στο επίπεδο αυτό δεν χωράνε δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη και η συμμετοχή στην Ευρώπη είναι θετική πάντα και για την πόλη και συμφωνώ, αλλά επηρεάζει και τα αποτελέσματα στην λίγκα.

Συνεπώς δεν κατάλαβα τον λόγο που λύθηκε η συνεργασία με τον Γιώργο Λημνιάτη. Που είναι στους εξελίξιμους νέους τεχνικούς στην Ελλάδα, που δουλεύει και με νέους και έκανε έργο πέρσι στο Περιστέρι και γι’ αυτό ήρθε στην Πάτρα. Και στον Προμηθέα δεν είχε τα ταλέντα που είχε στο Περιστέρι σαφώς.

Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι της εξέλιξης αυτής. Καθώς ο Προμηθέας είναι εκεί που μπορεί να είναι. Στην 6η θέση με 3-5. Και στις 9/11 έκανε και καλό διπλό στην Ρόδο. Για το επίπεδο που πραγματικά είναι η ομάδα της Πάτρας.

Το ότι έχασε για το Τσάμπιονς Λιγκ 20π στη Γερμανία και 96-80 στον Άρη δεν σημαίνει κάτι. Ή ότι έρχεται από κακές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Στην πράξη ο Λημνιάτης απορεί και δικαίως. Νίκησε 30π την Καρδίτσα, νίκησε στην Ρόδο με καλό μπάσκετ και στα δύο ματς.

Και έχει χάσει από τους αιώνιους, στον Άρη, στον σκληρό στην έδρα του Ηρακλή και από τον δυνατό φέτος εκτός ΠΑΟΚ. Άρα πλήρωσε τις 3 συνεχόμενες ήττες στο Τσάμπιονς Λιγκ που πάντως είναι στο κόλπο της πρόκρισης; Ή ήταν άλλοι οι λόγοι.

Ο Σεγκούρα είναι καλός τεχνικός. Αλλά αν ήρθε ο Λημνιάτης για να δουλέψει με τους νέους, τι άλλαξε;

