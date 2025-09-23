Τι αποκάλυψε η Μπελούτσι για τον χωρισμό της με τον Μπάρτον

Η ιστορία αγάπης μεταξύ της ηθοποιού και του σκηνοθέτη ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022, όταν συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ Lumière στη Λυών στη Γαλλία.

23 Σεπ. 2025 12:46
Pelop News

Έσπασε τη σιωπή της η Μόνικα Μπελούτσι λίγες μέρες μετά  την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον διάσημο σκηνοθέτη Τιμ Μπάρτον. Η Ιταλίδα σταρ προχώρησε στις πρώτες της δηλώσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο σκηνοθέτης θα «έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της».

«Με μεγάλο σεβασμό και βαθιά φροντίδα ο ένας για τον άλλον, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν», ανέφερε η ανακοίνωση του AFP, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Η Μπελούτσι στην πρώτη της συνέντευξη στο «Vogue Italia», επιβεβαίωσε πως ο χωρισμός τους ήταν φιλικός. «Υπάρχουν δρόμοι που σε ένα σημείο διασταυρώνονται για να δημιουργήσουν ένα μονοπάτι, που συνεχίζεται για πάντα. Ο δρόμος του Τιμ και ο δικός μου συναντήθηκαν για να διανύσουμε μαζί ένα μονοπάτι και μετά χωρίσαμε ξανά», είπε η ηθοποιός και πρόσθεσε, σύμφωνα με το Vanity Fair: «Όσο ζω όμως, ο Τιμ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Ένα χρόνο μετά, το 2023, η Μπελούτσι μίλησε για τη σχέση τους σε συνέντευξή της στο «Elle France»:

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαι χαρούμενη που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, πρώτα απ’ όλα. Είναι μια από εκείνες τις συναντήσεις που σπάνια συμβαίνουν στη ζωή. Γνωρίζω τον άνθρωπο αυτόν, τον αγαπώ και τώρα πρόκειται να γνωρίσω τον σκηνοθέτη – ξεκινά μια νέα περιπέτεια».

Κατά τη διάρκεια της κοινής πορείας τους, ο Μπάρτον σκηνοθέτησε την Μπελούτσι στην ταινία «Beetlejuice Beetlejuice». Το κοινό ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί έγινε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρώμης τον Οκτώβριο του 2023, για την πρεμιέρα της ταινίας της Μόνικα Μπελούτσι «Maria Callas: Lettere e Memorie».

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή τους ήταν τον Ιούνιο, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταορμίνα, περπατώντας χέρι-χέρι.
