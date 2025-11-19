Τι αποκάλυψε η Χρηστίδου για την εξωτερική της εμφάνιση

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για τα σχόλια ορισμένων για την εξωτερική της εμφάνιση, τον τρόπο που βλέπει η ίδια την απιστία σε μια σχέση, αλλά και τον Γιώργο Λιάγκα που δίνει καθημερινά τη δική του μάχη για την τηλεθέαση.

«Δεν νομίζω να πήγαινα καλεσμένη στην εκπομπή του Λιάγκα. Ο Γιώργος έτσι έχει έναν τρόπο να παίρνει συνεντεύξεις που δεν με κάνει να αισθάνομαι πολύ άνετα. Αισθάνομαι δηλαδή ότι θα πιεστώ. Οπότε δεν νομίζω ότι θα το επέλεγα. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν με έχει καλέσει βέβαια» ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου, στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

«Θεωρώ ότι, όταν δεν είσαι τίμιος απέναντι σε έναν άνθρωπο, αυτό κάπως πρέπει να αποτυπώνεται. Σε δικαιώνει η ζωή. Πιστεύω πως δεν θα συγχωρούσα την απιστία, αλλά τι να σου πω. Δεν ξέρεις πώς τα φέρνει ποτέ η ζωή. Το θεωρώ εξαπάτηση» τόνισε στη συνέχεια η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Μου έκαναν εντύπωση γιατί δεν κρύφτηκα καθόλου (τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση). Θέλω να πω ότι όλο το καλοκαίρι στα social media ήμουνα πάρα πολύ ανοιχτή, συζητούσα και για αυτό που μου συνέβαινε και την προσπάθεια που έκανα εν πάση περίπτωση. Οπότε δεν περίμενα να υπάρχει αυτή η έκπληξη. Προφανώς και δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές. Ήμουνα με τα παιδιά μου και έκανα διακοπές. Παρόλα αυτά, μετά από αυτά τα σχόλια, σκέφτηκα μήπως θα έπρεπε να το κάνω. Ε, αστειεύομαι.

Είναι ένα πλαίσιο που γίνεται κάτω από ιατρική επίβλεψη, οπότε εγώ νιώθω ασφαλής γιατί είμαι πολύ φοβητσιάρα. Και ένιωσα την ανάγκη να το κάνω γιατί άκουγα πάρα πολλές μπούρδες. Ε, μιλούσανε για μεθόδους που ποτέ δεν θα σκεφτόμουνα να ακολουθήσω, γιατί φοβάμαι. Γιατί εκεί είχανε γίνει και κάποια διαφημιστικά που πουλούσαν προϊόντα με το δικό μου όνομα. Δήθεν συνεντεύξεις μου ψεύτικες.

Είμαι ένας άνθρωπος που αυτή τη μάχη την έχει δώσει πολλές φορές στη ζωή του και τη δίνω ακόμα» αποκάλυψε για την απώλεια των κιλών της.

«Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Ότι αντιμετωπίζω τη ζωή αισιόδοξα, ότι προστατεύω τα κομμάτια που αισθάνομαι ότι οφείλω να προστατεύσω γιατί έχω δύο ανήλικα παιδιά. Δεν θα φτάσει έξω από εκεί που θέλω εγώ τίποτα από την προσωπική μου ζωή» αποκάλυψε επίσης η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



