Τι αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου

Αρνήθηκε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή η Κλέλια Ανδριολάτου, σε ερωτήσεις που δέχτηκε για τη σχέση της. Η ηθοποιός βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, όπου και τη συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», η Κλέλια Ανδριολάτου αρχικά, ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που γράφονται για εκείνη ανά διαστήματα, εξηγώντας πως δεν ασχολείται με αυτά, καθώς ό,τι κι αν κάνει, πάντα κάτι θα γράφεται.

«Ό,τι και να ανεβάσω, κάτι θα γράψουν. Θεωρώ ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τον εαυτό μου. Με γοητεύουν τα όμορφα λόγια των ανθρώπων. Στα αρνητικά μηνύματα δεν θα απαντήσω, δεν θα ασχοληθώ», δήλωσε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Στη συνέχεια, σε ερώτηση που δέχτηκε για την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός αρνήθηκε να απαντήσει και ανέφερε: «Γιατί να δεις τη σχέση μου; Δεν θα την εμφανίσω. Δεν είμαι έτοιμη»

