Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για τότε που έπαιζε στον «Κοκκίνο Κύκλο»

Ο Αντώνης Αντωνίου έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@star και τον Πάνο Παπαδόπουλο μιλώντας βέβαια και για την περίοδο της ζωής του κατά την οποία έπαιζε στον «Κόκκινο Κύκλο».

Ο γνωστός ηθοποιός, Αντώνης Αντωνίου, μίλησε και για το πώς η συμμετοχή του σε αυτή τη σειρά επηρέασε και την καθημερινή του ζωή, με τους ανθρώπους να του φέρονται διαφορετικά επειδή εκείνος έπαιζε τον ρόλο του βιαστή.

«Το να έχεις σήμερα μια θεατρική σκηνή, είναι μια ωραία περιπέτεια, με κινδύνους και απρόοπτα», είπε αρχικά ο Αντώνης Αντωνίου.

Ο ίδιος ανέφερε στη συνέχεια: «Δεν υπάρχουν τηλεοπτικά σχέδια, κουραστήκαμε πολύ με τη Μουρμούρα έντεκα χρόνια! Δεν μου λείπει η τηλεόραση, απολαμβάνω την ξεκούραση. Η Μουρμούρα μου λείπει, είχε γίνει συνήθεια και ρουτίνα. Ένα πράγμα με το οποίο έχεις ταυτιστεί μαζί του, σε πονάει όταν το αποχωρίζεσαι».

«Έχει τύχει να κάνουν φασαρία σε παράσταση. Κάποτε ένας έπαιζε με το εισιτήριο, ήταν χάρτινο και το τσαλάκωνε. Του το πήρα από το χέρι» αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Κλείνοντας, ο Αντώνης Αντωνίου είπε: «Λόγω του Κόκκινου Κύκλου, με κοιτούσαν περίεργα. Μάλιστα, επειδή σε ένα επεισόδιο που έπαιζα τον βιαστή της κόρης μου, μια φουρνάρισσα δεν μου έδινε ψωμί. Ο κόσμος φοβόταν κιόλας».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



