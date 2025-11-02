Τι αποκάλυψε ο Μαρκουλάκης για την σχέση με τον γιο του

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και αναφέρθηκε στη σχέση του με τον γιο του, αλλά και τη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Ο δικαστής» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης που απολαμβάνουμε παράλληλα φέτος και στον 3ο κύκλο του «Γιατρού» στον ALPHA βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (02/11) στο πλατό της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης χαρακτήρισε τον γιο του ως «δώρο».

Ο ίδιος, μίλησε για τον ρόλο του ενώ στη συνέχεια έκανε και μια τρυφερή εξομολόγηση για τον γιο του.

«Ήμουν διαζευγμένος πατέρας, ο οποίος όμως είχε μια εξαιρετικά καλή σχέση με τη μητέρα του παιδιού, ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι όλοι μαζί, οικογενειακά.

Ως πατέρας προσπάθησα να είμαι πολύ καθαρός με τον γιο μου, να του συμπεριφέρομαι στην ηλικία του αλλά είχα μία σχέση ακεραιότητας, αγάπης. Είχα αγάπη άνευ όρων και αυτό ήταν το πρώτο συστατικό. Προσπάθησα επίσης να τον κατανοήσω και τρίτον, είχα κανόνες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι οι κανόνες και τα όρια. Δεν με ταλαιπώρησε το παιδί μου, είναι ένα δώρο.

Είναι πολύ γλυκός, είναι δίκαιος, ελπίζω να κάναμε καλή δουλειά και η μαμά του και εγώ», εξομολογήθηκε ο γνωστός ηθοποιός για τη σχέση του με τον γιο του.

Επίσης ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αναφέρθηκε και στον ρόλο που διατηρεί στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Ο δικαστής», αναφέροντας: «Το πάρα πολύ ενδιαφέρον στη σειρά, είναι ότι ο δικαστής είναι ο θετικός ήρωας, ο οποίος κάνει τα λάθη και την αμαρτία, προς το συμφέρον του παιδιού.

Ο ρόλος του Νίκου Ψαρρά είναι ο εγκληματίας, ο οποίος όμως θέλει να μάθει ποιος χτύπησε το παιδί του, δηλαδή οι δύο ρόλοι ο ένας που κάνει τον καλό και τον κακό είναι αντεστραμμένοι με έναν τρόπο μέσα στη σειρά.

Έγινε μια παραγωγή από έναν παραγωγό που το πίστευε πολύ κι έναν σκηνοθέτη που δούλεψε πολύ σκληρά. Είναι πάρα πολύ καλή η φωτογράφιση της σειράς», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός.

