Τι αποκάλυψε ο Νίκος Κουρής για το θέατρο

Μία αποκάλυψη έκανε ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Κουρής, αναφέροντας μία επικίνδυνη στιγμή που βίωσε στη ζωή του όταν ότι κατά τη διάρκεια μίας παράσταση του Εθνικού θεάτρου έπεσε σε ένα κενό 4 μέτρων.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης (04.11.2025) στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε για πολλά κομμάτια της ζωής του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Νίκος Κουρής εξομολογήθηκε ότι έχει τραυματιστεί πριν από παράσταση και βγήκε στη σκηνή γεμίζοντάς την αίμα, ενώ μία άλλη φορά έπεσε σε ένα μεγάλο κενό.

«Έχει τύχει να τραυματιστώ σοβαρά στο πόδι πριν ξεκινήσει η παράσταση. Έπαιξα κανονικά και είχε γεμίσει η σκηνή με αίμα. Δεν σταματάω εύκολα. Σε μια άλλη παράσταση του Εθνικού θεάτρου έπεσα σε ένα κενό 4 μέτρων αλλά πρόλαβα να γαντζωθώ από κάτι καλώδια και να σκαρφαλώσω στη σκηνή. Στο θέατρο είναι πολύ συμπυκνωμένα τα πράγματα και όλα τα κάνει πολύ μεγάλα. Αν σου συνέβαινε αυτό στη ζωή θα σταμάταγες; Συνεχίζεις τη ζωή της σκηνής», ανέφερε.

Παράλληλα, μίλησε για τον 17χρονο γιο του, Πέτρο, που είναι στην εφηβεία.

«Στην εφηβεία είναι μεγάλες οι αλλαγές, πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνεις, που το χάνεις, που το βρίσκεις, που κάνεις λάθη. Πρέπει να υπάρχει αγάπη και να είσαι μαζί του και θα περάσει. Είναι κοσμογονικά τα πράγμα που συμβαίνουν και σε σχέση με το μέλλον του και σε σχέση με την επιλογή που πρέπει να κάνει τώρα, που μπορεί να είναι μοιραία αν κάνει κάτι που δεν θέλει. Ψάχνει να βρει ποιος είναι. Είναι μια κόλαση, αλλά από την άλλη μεριά είναι ωραία. Αν τον ρωτήσεις, του αρέσει που είναι όλα τεταμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κουρής.

«Εγώ ήμουν πολύ βαρετός, μαζεμένος. Ο Πέτρος είναι πιο εκφραστικός. Δεν μοιάζει καθόλου με τον δικό μου χαρακτήρα», πρόσθεσε αμέσως μετά.

«Τα “Παιχνίδια εκδίκησης” έχουν πολύ ωραίο και δίκαιο τέλος. Ο Άγης πλήρωσε τις πράξεις του γιατί έτσι έπρεπε να γίνει», είπε για τη σειρά του ΑΝΤ1 που πρωταγωνιστεί.

Επίσης, ο Νίκος Κουρής αναφέρθηκε και στην κωμωδία του STAR, «IQ 160» τονίζοντας: «Μου αρέσει πολύ αυτή η σειρά. Είναι κωμικό από τον ρόλο της Μουρίκη, αλλά ο δικός μου ρόλος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνω. Είναι πάρα πολύ σοβαρός, πολύ βαρετός. Είναι υπέροχος ο ηθοποιός που τον κάνει. Δεν έχει κανένα χιούμορ. Ο δικός μου είναι πιο τρελός κι εμείς το έχουμε κάνει έτσι».

«Είναι πάρα πολύ ωραία σεζόν φέτος. Τα επεισόδια από τους Γάλλους είναι πολύ καλύτερα στην τρίτη σεζόν. Επειδή έκανε μεγάλη επιτυχία, το έψαξαν πάρα πολύ για να ανταποκριθούν. Δεν είναι πολλά επεισόδια, αλλά είναι πολύ δουλεμένο», δήλωσε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

