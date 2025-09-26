Τι αποκάλυψε ο Τραμπ για τους αγώνες του Μουντιάλ 2026

Υπενθυμίζεται, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου) με το Μεξικό και τον Καναδά.

Τι αποκάλυψε ο Τραμπ για τους αγώνες του Μουντιάλ 2026
26 Σεπ. 2025 12:00
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να μεταφέρει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που έχουν αρχικά προγραμματισθεί σε πόλεις που θεωρεί μη ασφαλείς, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι ασφαλές. Εάν διαπιστώσω ότι δεν είναι ασφαλές (σ.σ. σε ορισμένες πόλεις), θα μεταφέρουμε τους αγώνες σε άλλες πόλεις», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, καταγγέλλοντας κυρίως τα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας στο Σικάγο, που δεν συμπεριλαμβάνεται στις πόλεις, που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ του 2026.

«Εάν πιστεύουμε ότι μια πόλη θα είναι έστω και ελαφρώς μη ασφαλής για το Παγκόσμιο Κύπελλο ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες (σ.σ. που θα φιλοξενηθούν στο Λος Άντζελες το 2028), αλλά ιδιαίτερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, επειδή η διοργάνωση εκτείνεται σε τόσες πολλές πόλεις, δεν θα αφήσουμε τους αγώνες να πραγματοποιηθούν, θα τους μεταφέρουμε», επεσήμανε ο Τραμπ.

Μεταξύ των πόλεων που έχει προγραμματισθεί να φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ 2026, είναι «προπύργια» των Δημοκρατικών όπως το Λος Άντζελες (οκτώ αγώνες), το Σαν Φρανσίσκο (έξι αγώνες) και το Σιάτλ (έξι αγώνες).

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε την Εθνοφρουρά, εφέτος, προκειμένου να διατηρήσει την τάξη σε ορισμένες πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένου του Λος Άντζελες, παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών αξιωματούχων.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου) με το Μεξικό και τον Καναδά, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αυτοδιορίσθηκε επικεφαλής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ 2026.
