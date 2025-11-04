Τι είναι και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η δευτερογενής υπογονιμότητα

Η δευτερογενής υπογονιμότητα, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε.

Τι είναι και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η δευτερογενής υπογονιμότητα Πηγή: shutterstock
04 Νοέ. 2025 10:20
Pelop News

Πολλοί πιστεύουν ότι από τη στιγμή που δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στη σύλληψη του πρώτου τους παιδιού, η απόκτηση του δεύτερου θα είναι μία εύκολη διαδρομή.

Αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Η δευτερογενής υπογονιμότητα, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε.

«Η δευτερογενής υπογονιμότητα συμβαίνει όταν μία γυναίκα που έχει ήδη αποκτήσει ένα ή περισσότερα παιδιά, δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια εγκυμοσύνη ή να μείνει έγκυος σε ένα διάστημα ελεύθερων επαφών για 6 ή 12 μήνες, ανάλογα με την ηλικία», εξηγεί ο Δρ Ιωάννης Π. Βασιλόπουλος, MD, MSc, ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και ιδρυτικό μέλος του Institute of Life-ΙΑΣΩ.

«Τα καλά νέα είναι ότι μια γυναίκα με δευτερογενή υπογονιμότητα γνωρίζει ότι μπορεί να συλλάβει και να αποκτήσει ένα μωρό, επομένως ο στόχος είναι να βρεθεί η βασική αιτία και να διορθωθεί», προσθέτει.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την γονιμότητα και η πιο συχνή αιτία δευτερογενούς υπογονιμότητας είναι η ηλικία της γυναίκας. Όσο μεγαλώνει η γυναίκα, τόσο μειώνονται τα αποθέματα των ωοθηκών, με αποτέλεσμα από την ηλικία των 35 ετών και μετά να υπάρχει σημαντική μείωση των ωαρίων.

Επίσης, άλλες αιτίες που συμβάλλουν στη δευτερογενή υπογονιμότητα είναι:

-οι ακανόνιστοι εμμηνορροϊκοί κύκλοι με αποτέλεσμα διαταραχή στην ωορρηξία,

-πιθανοί τραυματισμοί των οργάνων του αναπαραγωγικού συστήματος από

-προηγούμενη καισαρική τομή ή προηγούμενη αποβολή,

-οι φραγμένες σάλπιγγες, πρόβλημα που εντοπίζεται πιο συχνά στη δευτεροπαθή σε σύγκριση με την πρωτοπαθή υπογονιμότητα.

Ο ανδρικός παράγοντας

Στη δευτεροπαθή υπογονιμότητα, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και ο ανδρικός παράγοντας, καθώς μία προηγούμενη εγκυμοσύνη δεν σημαίνει απαραίτητα τη λειτουργική ικανότητα του σπέρματος. Χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων, μειωμένη κινητικότητα ή διαταραχές στη μορφολογία του σπέρματος, μπορεί να είναι η αιτία για τη δευτερογενή υπογονιμότητα.

Αλλαγές στον τρόπο ζωής

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα σύλληψης, είτε πρόκειται για πρωτοπαθή, είτε για δευτεροπαθή υπογονιμότητα.

Είναι γνωστό ότι οι αλλαγές στο σωματικό βάρος έχουν επίδραση στη γονιμότητα. Η ωορρηξία μπορεί να επηρεαστεί σε γυναίκες που είναι πολύ αδύνατες ή παχύσαρκες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα ωορρηξίας. Ανάλογη επίπτωση υπάρχει και στους άνδρες, καθώς η παχυσαρκία έχει διαπιστωθεί ότι συσχετίζεται με προβλήματα στο σπέρμα.

Διάγνωση

Αν έχει παρέλθει ένα διάστημα 12 μηνών και είστε κάτω των 35 ετών ή ένα 6μηνο και είστε άνω των 35 ετών, με σταθερές και χωρίς προστασία επαφές και δεν έχει επιτευχθεί εγκυμοσύνη, το ζευγάρι καλό θα είναι να υποβληθεί σε έναν κύκλο εξετάσεων.

Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ανάλυση σπέρματος, αξιολόγηση της ωορρηξίας και των επιπέδων αποθεμάτων ωοθηκών/ωαρίων, υπερηχογράφημα πυέλου και έλεγχο για να διαπιστωθεί εάν οι σάλπιγγες είναι ανοιχτές ή όχι.

Αντιμετώπιση

Μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, ο γιατρός αναπαραγωγής θα εξετάσει ποιες θεραπείες μπορεί να είναι κατάλληλες, ανάλογα με την κατάσταση.

Η δευτερογενής υπογονιμότητα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η πρωτοπαθή, και οι επιλογές κυμαίνονται από φαρμακευτική αγωγή για την τόνωση της ωορρηξίας έως την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ειδικότερα:

Πρόκληση ωορρηξίας: Με τη χρήση φαρμάκων προκαλείται ενίσχυση των ωοθηκών και ρυθμίζεται η ωορρηξία. Αυτή η αγωγή συνήθως συνδυάζεται με την ενδομήτρια γονιμοποίηση, όπου το σπέρμα εισάγεται απευθείας στη μήτρα της γυναίκας προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα γονιμοποίησης.

Χειρουργική επέμβαση: Χειρουργική επέμβαση απαιτείται ότι υπάρχουν φλεγμονές, ουλές, ινομυώματα, ενδομητρίωση ή φραγμένες σάλπιγγες.

Σπερματέγχυση: Η σπερματέγχυση και η ενίσχυση του σπέρματος, χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανδρική υπογονιμότητα.

Εξωσωματική γονιμοποίηση: Ακόμα και στη δευτεροπαθή υπογονιμότητα μπορεί οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να είναι η λύση, με τη γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπέρμα στο εργαστήριο και τη μεταφορά του εμβρύου στη μήτρα.

«Η δευτεροπαθής υπογονιμότητα, είναι κάτι που επηρεάζει το 15% των ζευγαριών που θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Πολλές φορές προκαλεί απογοήτευση, στενοχώρια, θυμό ή και ενοχές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δηλώνουν ότι έχει αντίκτυπο στη συναισθηματική τους υγεία. Ωστόσο, είναι μία κατάσταση που μπορεί να εντοπιστεί και το κυριότερο να αντιμετωπιστεί, αρκεί να υπάρχει σωστή ενημέρωση και σωστή καθοδήγηση», καταλήγει ο κ. Ι. Βασιλόπουλος.

Πηγή: healthstories.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:37 Και επίσημα ο Σπανούλης στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών
11:33 Πάτρα: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο δύο καταστημάτων ΕΛΤΑ – Παρών ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης ΦΩΤΟ
11:30 Ηλικία και άσκηση: Πώς να προσαρμόσουμε τη γυμναστική μετά τα 50
11:27 Ξάνθη: Έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο – Νεκρός 60χρονος εργάτης
11:25 Η αποκάλυψη της Καινούργιου για το θαύμα
11:23 Χρηματιστήριο Αθηνών: Με πτωτικές τάσεις το άνοιγμα
11:20 ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και 6 μποφόρ, ποιες περιοχές τίθενται σε συναγερμό – Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο
11:19 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ
11:17 Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου με Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις – Προς παραίτηση ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας
11:13 Εκδήλωση στην Πάτρα για την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
11:09 Ερντογάν: «Νέα εποχή για την άμυνα μας με τα Eurofighter»
11:04 ΕΚΤΑΚΤΟ Χαλκίδα: Συλλήψεις για την φονική συμπλοκή, πώς συνδέεται με την υπόθεση Λυγγερίδη
10:58 Ιατροδικαστική Πατρών: Ανοίγει νέα υπόθεση νεκρού βρέφους, η πραγματογνωμοσύνη είχε αφήσει ερωτηματικά
10:58 ΙΕΛΚΑ: Σταθεροποιείται ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ, ποια προϊόντα αυξήθηκαν, πού παρατηρούνται μειώσεις
10:56 Η Νίκη Προαστείου καταγγέλλει στοχοποίηση από τους διαιτητές
10:53 Φονικό Βορίζια: Ετοιμα να παραδοθούν τα 3 αδέλφια, η απαίτηση της μάνας του 39χρονου και η έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού ΦΩΤΟ
10:43 Γεωργιάδης: Διακομματική στήριξη του νομοσχεδίου για την Υγεία παρά τις αντιπαραθέσεις
10:39 Η απάντηση του Σούντγκρεν στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος
10:32 Χαρίτσης: Η κυβέρνηση ψεύδεται συνειδητά για τα ΕΛΤΑ, θα τα πούμε στη Βουλή
10:31 Θανατηφόρο τροχαίο στην Κυψέλη, νεκρός μοτοσικλετιστής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ