Τι γίνεται με τον Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό; Εκτός αποστολής, και πάλι, με Αστέρα

Διαθέσιμος ο Κλέιτον

03 Φεβ. 2026 17:25
Με τον Αστέρα στην Τρίπολη θα παίξει ο Ολυμπιακός την Τετάρτη (04/01, 18:30), για την εξ αναβολής 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» την Τρίτη ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Τετάρτης, με μία τελευταία προπόνηση στο Ρέντη.

Εκτός έμειναν οι Ελ Κααμπί, που φαίνεται να έχει θέμα τραυματισμού, όπως και 0 τραυματίας Πιρόλα αλλά στην αποστολή για πρώτη φορά μπήκε ο Κλέιτον.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Μπρούνο, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμη, Τζολάκης, Ορτέγκα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Αντρέ Λουίς, Πνευμονίδης.

 

