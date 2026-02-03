A’ Κατηγορία: Η κλήρωση και οι ημερομηνίες play offs και play outs

Την επόμενη Τρίτη 10/2 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων play offs και play outs της Α’ Κατηγορίας, το απόγευμα (18.00 ή 19.00) στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αχαΐας.

Τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν το σαββατοκύριακο 14 και 15 του μηνός.

Στα play offs θα οριστούν αγώνες δύο φορές Τετάρτη, πρώτα την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και μια άλλη μετά το Πάσχα, ενώ θα ολοκληρωθούν στις 16 Μαΐου.

Για τους αγώνες play outs, που θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 9 Μαΐου, δεν χρειάζεται να οριστούν αγώνες καμία Τετάρτη.

