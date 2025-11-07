Τι ισχύει για τους φιλάθλους στο Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή

Πολύ καλό ήταν το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές στη συνάντηση που έγινε

07 Νοέ. 2025 11:28
Την Πέμπτη (6/11) στις 12.00, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία του Συλλόγου στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, ενόψει της Κυριακάτικης αναμέτρησης μεταξύ του Παναιγιαλείου και της Παναχαϊκής.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιγιαλείας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αρχής, εκπρόσωπος της Παναχαϊκής, ο συντονιστής των μέτρων ασφαλείας, καθώς και μέλη της Διοίκησης του Παναιγιαλείου Γ.Σ, σε ανοιχτή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιπρόεδρο της Παναχαϊκής.
Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα συνεργασίας και αποφασίστηκαν τα εξής:
Οι φίλαθλοι της Παναχαϊκής θα παρευρεθούν κανονικά και θα φιλοξενηθούν στη Θύρα 2.
Θα ακολουθήσουν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη διαδρομή:
      •     Από τη Νέα Εθνική Οδό, έξοδος στον Δυτικό Κόμβο Αιγίου
      •     Στη συνέχεια πορεία μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού
      •     Στροφή στον κόμβο Μυρτιάς προς Νοσοκομείο
      •     Στην πρώτη γέφυρα θα στρίψουν αριστερά
      •     Στη συνέχεια ξανά αριστερά, προς τον παράδρομο της Ολυμπίας Οδού
      •     Πορεία έως τέρμα δεξιά, στην Όθωνος, όπου θα υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης και είσοδος στο γήπεδο
Κατά την αποχώρηση, οι φίλαθλοι θα ακολουθήσουν ακριβώς την ίδια διαδρομή.
Όσον αφορά την είσοδο και την στάθμευση των φιλάθλων του Παναιγιαλείου:
      •     Θα είναι ανοικτές και οι δύο θύρες για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας. Θύρα 1 στο βόρειο τμήμα – τσιμέντα και Θύρα 3 από την πλευρά του Κυλικείου. Στον χώρο πίσω από αυτήν την θύρα-στις ελιές θα μπορούν να παρκάρουν κανονικά. Η οδός Αχιλλέως θα είναι κλειστή και θα απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση και η κίνηση.
      •     Οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13:45 για όλους τους φιλάθλους.
      •     Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση και η κίνηση οχημάτων στους γύρω δρόμους του γηπέδου.
      •     Όλοι οι φίλαθλοι καλούνται να προσέλθουν νωρίτερα, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής είσοδός τους.
Να σημειώσουμε πως απαγορεύεται ρητά η είσοδος:
      •     Πυρσών
      •     Κροτίδων
      •     Επικίνδυνων αντικειμένων
      •     Μπουκαλιών νερού ή άλλων αντικειμένων που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο
Ο Παναιγιάλειος Γ.Σ. καλεί όλους τους φιλάθλους να συμβάλουν με υπευθυνότητα, ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί σε απόλυτα ασφαλές και αθλητικό κλίμα. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε το γήπεδο, τους ποδοσφαιριστές και πάνω από όλα, την εικόνα της πόλης μας.
