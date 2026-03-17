Τι ισχύει με τον κατώτατο μισθό: Ποιοι 100% θα πάρουν αυξήσεις από τον Απρίλιο 2026

Από την κυβέρνηση έχει τεθεί ο στόχος για τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ έως το 2027, και για να επιτευχθεί αυτό, η διαφορά των 70 ευρώ θα καλυφθεί με δύο αυξήσεις: μία τον Απρίλιο του 2026 και μία το 2027.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει πακέτο 5,3 δισ. ευρώ για ενέργεια, στέγαση και μεταφορές

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επεσήμανε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο στόχος παραμένει αμετάβλητος, με την τρέχουσα τιμή του κατώτατου μισθού να ανέρχεται στα 880 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα γίνει με δύο δόσεις, με την πρώτη αύξηση να είναι προγραμματισμένη για την 1η Απριλίου 2026.

Σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού

Υπάρχουν δύο βασικά σενάρια για τον τρόπο κατανομής της αύξησης του κατώτατου μισθού:

Στο πρώτο σενάριο, η αύξηση θα είναι 30 ευρώ, ανεβάζοντας τα 880 ευρώ στα 910 ευρώ (μικτά), περίπου 765 ευρώ καθαρά.

Στο δεύτερο σενάριο, η αύξηση θα φτάσει τα 40 ευρώ, ανεβάζοντας τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ (μικτά), περίπου 772 ευρώ καθαρά.

Στρατηγική για τη μελλοντική αναπροσαρμογή

Από το 2028 και μετά, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα βασίζεται σε έναν μαθηματικό τύπο που θα λαμβάνει υπόψη την πορεία της οικονομίας και τον πληθωρισμό, εξασφαλίζοντας μια πιο σταθερή προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς.

Αυξήσεις λόγω συλλογικών συμβάσεων

Φέτος αναμένονται αυξήσεις μισθών 15%-20% για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, χάρη στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παρά το γεγονός ότι μόνο το 24% των εργαζομένων καλύπτεται από τέτοιες συμβάσεις, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να καλυφθεί το 80% των εργαζομένων σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Οι κλαδικές συμβάσεις, όπως αυτές για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τα ξενοδοχεία, ενδέχεται να επεκταθούν σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Επίσης, αναμένονται νέες συμβάσεις σε κλάδους που σήμερα είναι πλήρως ακάλυπτοι, όπως ο τομέας των ιδιωτικών υπαλλήλων, που αφορά περίπου 700.000 εργαζόμενους.

