Τι ισχύει με τον κατώτατο μισθό: Ποιοι 100% θα πάρουν αυξήσεις από τον Απρίλιο 2026

Υπάρχουν δύο βασικά σενάρια για τον τρόπο κατανομής της αύξησης

Τι ισχύει με τον κατώτατο μισθό: Ποιοι 100% θα πάρουν αυξήσεις από τον Απρίλιο 2026
17 Μαρ. 2026 21:45
Από την κυβέρνηση έχει τεθεί ο στόχος για τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ έως το 2027, και για να επιτευχθεί αυτό, η διαφορά των 70 ευρώ θα καλυφθεί με δύο αυξήσεις: μία τον Απρίλιο του 2026 και μία το 2027.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει πακέτο 5,3 δισ. ευρώ για ενέργεια, στέγαση και μεταφορές

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επεσήμανε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο στόχος παραμένει αμετάβλητος, με την τρέχουσα τιμή του κατώτατου μισθού να ανέρχεται στα 880 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα γίνει με δύο δόσεις, με την πρώτη αύξηση να είναι προγραμματισμένη για την 1η Απριλίου 2026.

Σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού
Υπάρχουν δύο βασικά σενάρια για τον τρόπο κατανομής της αύξησης του κατώτατου μισθού:

Στο πρώτο σενάριο, η αύξηση θα είναι 30 ευρώ, ανεβάζοντας τα 880 ευρώ στα 910 ευρώ (μικτά), περίπου 765 ευρώ καθαρά.
Στο δεύτερο σενάριο, η αύξηση θα φτάσει τα 40 ευρώ, ανεβάζοντας τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ (μικτά), περίπου 772 ευρώ καθαρά.
Στρατηγική για τη μελλοντική αναπροσαρμογή

Από το 2028 και μετά, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα βασίζεται σε έναν μαθηματικό τύπο που θα λαμβάνει υπόψη την πορεία της οικονομίας και τον πληθωρισμό, εξασφαλίζοντας μια πιο σταθερή προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς.

Αυξήσεις λόγω συλλογικών συμβάσεων
Φέτος αναμένονται αυξήσεις μισθών 15%-20% για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, χάρη στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παρά το γεγονός ότι μόνο το 24% των εργαζομένων καλύπτεται από τέτοιες συμβάσεις, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να καλυφθεί το 80% των εργαζομένων σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Οι κλαδικές συμβάσεις, όπως αυτές για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τα ξενοδοχεία, ενδέχεται να επεκταθούν σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Επίσης, αναμένονται νέες συμβάσεις σε κλάδους που σήμερα είναι πλήρως ακάλυπτοι, όπως ο τομέας των ιδιωτικών υπαλλήλων, που αφορά περίπου 700.000 εργαζόμενους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:53 «Μιλάμε χωρίς φόβο, ντροπή και ενοχές», η Αγγελική Ηλιάδη μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη
22:45 Coca-Cola Τρία Έψιλον: Ολοκληρώνεται το έργο για την προστασία του νερού στην περιοχή του Αιγίου
22:35 «Αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε», μήνυμα από IDF
22:26 Πάτρα: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του 50χρονου από το τροχαίο στην Εθνική Οδό
22:15 Φρίκη στο Αφγανιστάν: Ασθενείς καίγονταν στα κρεβάτια τους, τουλάχιστον 400 νεκροί σε βομβαρδισμό κέντρου απεξάρτησης
22:05 Τα αποτελέσματα για το voucher των 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ, δείτε αν είστε στους δικαιούχους
21:53 Μητέρα και κόρες πιάστηκαν στα χέρια με εκτός υπηρεσίας αστυνομικούς, επικράτησε χάος!
21:45 Τι ισχύει με τον κατώτατο μισθό: Ποιοι 100% θα πάρουν αυξήσεις από τον Απρίλιο 2026
21:41 Τσιτσιπάς σε ελεύθερη πτώση: Για πρώτη φορά εκτός top-50 μετά τον Απρίλιο του 2018
21:33 «Περιμένουμε όλες τις ομάδες να αγωνιστούν στο Μουντιάλ με βάση το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί», η FIFA για το Ιράν
21:33 Αυστρία: Τέσσερις νεκροί από κατάρρευση σκαλωσιάς στη Βιέννη
21:22 Το Reuters αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ ζητούν από τη Δαμασκό να στείλει στρατό στον Λίβανο για να βοηθήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ
21:12 Κεφαλονιά: Απαγόρευση απόπλου και άρση απαγόρευσης Ε/Γ-Ο/Γ στη Σάμη
21:02 Πάτρα: Το 5ο ΓΕ.Λ., Σχολείο υποδοχής Erasmus, ΦΩΤΟ
20:52 Άγιο είχαν μαθητές στη Ζάκυνθο, το λεωφορείο, που τους μετέφερε συγκρούστηκε με ΙΧ, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:32 Πάτρα: Δύο νέα τροχαία σχεδόν την ίδια ώρα, τέσσερα στο σύνολο! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ έχει κάνει ανόητο λάθος»
20:09 Γιορτή στις Ακαδημίες της Παναχαϊκής – Φωτογραφίες
20:00 ΠΑΣΟΚ: Πρότεινε τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής
19:50 Καραβίας στον Peloponnisos FM: «Ξεκάθαρος στόχος της Θύελλας η παραμονή, νίκη στη πρεμιέρα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
