Τη φράση «μη βγεις έξω με βρεγμένα μαλλιά, θα κρυώσεις!», σίγουρα όλοι το έχουν ακούσει.

Τι λέει όμως η επιστήμη; Μπορούν πραγματικά τα βρεγμένα μαλλιά να σας στείλουν στο κρεβάτι με χαρτομάντιλα και θερμόμετρα; Όπως εξηγούν γιατροί στο Parade, το να βγεις από το σπίτι με βρεγμένα μαλλιά δεν προκαλεί μόλυνση και για να αρρωστήσεις, πρέπει να έρθεις σε επαφή με ιό ή βακτήριο. Τα βρεγμένα μαλλιά από μόνα τους δεν δημιουργούν μικρόβια από το πουθενά.

Πρόκειται περισσότερο για μια από τις πολλές «σοφίες» που περνάνε από γενιά σε γενιά, χωρίς επιστημονική βάση. Ούτε ιγμορίτιδα, ούτε πονοκεφάλους προκαλούν τα βρεγμένα μαλλιά, όπως πιστεύεται από πολλούς.

Τι ισχύει πραγματικά με το κρύο και τα βρεγμένα μαλλιά;

Ο καιρός και η κατάσταση του σώματός μας έχουν τον ρόλο τους. Το κρύο στρεσάρει τον οργανισμό και μειώνει την άμυνα του ανοσοποιητικού. Συγκεκριμένα, όταν το σώμα μας κρυώνει από τον συνδυασμό βρεγμένων μαλλιών και ψυχρού αέρα, τα αγγεία στη μύτη και τις αναπνευστικές οδούς συστέλλονται. Αυτό δυσκολεύει την ικανότητα του οργανισμού να καταπολεμήσει παθογόνους οργανισμούς.

Το αίσθημα του κρύου προσθέτει επιπλέον πίεση στο σώμα και μπορεί ελαφρώς να επηρεάσει την απόκριση του ανοσοποιητικού. Όχι λόγω των μαλλιών, αλλά λόγω των καιρικών συνθηκών.

Τέλος, οι ιοί του κρυολογήματος και της γρίπης επιβιώνουν περισσότερο και μεταδίδονται πιο εύκολα σε ψυχρό και ξηρό περιβάλλον. Επίσης, όταν έχει πολύ κρύο, τείνουμε να μένουμε μέσα, με κλειστά παράθυρα – ιδανικές συνθήκες για μετάδοση μικροβίων.

Άρα το πρόβλημα δεν είναι τα βρεγμένα μαλλιά. Όμως όλα τα παραπάνω είναι ένα πολύ ισχυρό «κοκτέιλ» για να αρρωστήσει κάποιος.

Τι γίνεται με τα ιδρωμένα μαλλιά;

Ο ιδρώτας επίσης δεν φέρνει ιούς, αλλά η υγρασία μπορεί να κάνει το δέρμα του κεφαλιού πιο επιρρεπές σε πιτυρίδα ή μυκητιάσεις, ειδικά αν μένουμε πολλή ώρα ιδρωμένοι χωρίς να λουστούμε. Άρα: Όχι το ιδρωμένα μαλλιά δεν είναι επικίνδυνα για να κρυώσουμε, αλλά μπορεί να προκληθούν άλλα προβλήματα.

Τελικά, να βγείτε ή να μη βγείτε με βρεγμένα μαλλιά;

Η απάντηση είναι πως μπορείς να βγεις με βρεγμένα μαλλιά, αλλά γιατί να το κάνεις; Αν ο καιρός είναι ζεστός, πιθανότατα δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αν όμως έχει κρύο, παρότι δεν πρόκειται να κολλήσετε ιό μόνο και μόνο επειδή τα μαλλιά σας είναι βρεγμένα, γιατί να προσθέσετε περισσότερη πίεση στο σώμα σας.

Αν βιάζεσαι και δεν προλαβαίνεις να στεγνώσεις τα μαλλιά σου, οι γιατροί προτείνουν να φορέσεις σκουφί ή να κάνεις ντους το βράδυ. Το να παραμένεις ζεστός και στεγνός είναι ένας εύκολος τρόπος να βοηθήσεις το ανοσοποιητικό σου να κάνει καλύτερα τη δουλειά του.

Πηγή: newsbeast.gr

