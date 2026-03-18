Τι κάνουν πριν αρχίσει η μέρα οι πιο επιτυχημένοι CEOs του κόσμου

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και αυτό μοιάζει να το γνωρίζουν πολύ καλά ορισμένοι από τους πιο επιτυχημένους CEOs, επιχειρηματίες και ηγέτες στον κόσμο. Για πολλούς από αυτούς, το πρωινό ξύπνημα δεν είναι απλώς μια συνήθεια, αλλά βασικό κομμάτι μιας καθημερινής ρουτίνας που τους βοηθά να ξεκινούν με περισσότερη ενέργεια, συγκέντρωση και ξεκάθαρες προτεραιότητες.

Από γνωστά ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου μέχρι κορυφαίους αθλητές, αρκετοί έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένες πρωινές πρακτικές που τους βοηθούν να μένουν παραγωγικοί και σε καλή ψυχολογία μέσα στην ημέρα. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι ο τρόπος που ξεκινάμε το πρωί μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την απόδοσή μας.

1. Ξυπνούν νωρίς

Ο Tim Cook, που ξυπνά γύρω στις 4:30, και ο Jeff Bezos, που ξεκινά τη μέρα του περίπου στις 5, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων που έχουν συνδέσει το πολύ πρωινό ξύπνημα με την οργάνωση και την αποδοτικότητα. Η επιστήμη δείχνει ότι όσοι ξυπνούν νωρίς είναι συχνά πιο δραστήριοι και παραγωγικοί, καθώς ο εγκέφαλος είναι σε μεγαλύτερη εγρήγορση τις πρωινές ώρες. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο μοτίβο ταιριάζει σε όλους.

2. Βάζουν κίνηση στο πρωινό τους

Ο Richard Branson έχει εντάξει τη γυμναστική σχεδόν σε κάθε πρωινό του. Η άσκηση, είτε πρόκειται για γιόγκα, έναν γρήγορο περίπατο ή πιο έντονη προπόνηση, μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, δεν είναι η ένταση αλλά η συνέπεια.

3. Δεν παραλείπουν ένα πλήρες πρωινό

Οι επιτυχημένοι άνθρωποι δίνουν μεγάλη σημασία στο πρωινό γεύμα και φροντίζουν να είναι ισορροπημένο. Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι τρώνε πρωινό παρουσιάζουν καλύτερη μνήμη και γνωστική λειτουργία σε σχέση με όσους το παραλείπουν. Ένα πλήρες πρωινό μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση του σακχάρου, στη διαύγεια και στον καλύτερο έλεγχο της πείνας μέσα στην ημέρα.

4. Σχεδιάζουν από νωρίς την ημέρα τους

Ξεκινώντας τη μέρα με πλάνο, όπως έκανε ο Steve Jobs, οι CEOs οργανώνουν καλύτερα τις προτεραιότητές τους και επικεντρώνονται πρώτα στα πιο σημαντικά. Οι ψυχολόγοι συνδέουν αυτή τη συνήθεια με το λεγόμενο Zeigarnik effect, σύμφωνα με το οποίο οι άνθρωποι τείνουν να θυμούνται περισσότερο τις εκκρεμείς ή ανολοκλήρωτες εργασίες.

5. Κρατούν απόσταση από τις οθόνες

Η Arianna Huffington αποφεύγει να κοιτάζει social media και emails αμέσως μόλις ξυπνά. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύει την ηρεμία του πρωινού της, περιορίζει το άγχος και διατηρεί πιο καθαρό μυαλό. Η στάση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι η άμεση έκθεση σε ειδοποιήσεις και πληροφορίες μπορεί να ανεβάσει το στρες από τις πρώτες κιόλας ώρες της ημέρας.

6. Οραματίζονται τη συνέχεια της ημέρας

Η Oprah Winfrey ξεκινά το πρωί της με διαλογισμό και νοητική προετοιμασία για όσα θέλει να πετύχει. Ο οραματισμός των στόχων και των βημάτων που απαιτούνται για να επιτευχθούν θεωρείται από τους ψυχολόγους μια πρακτική που μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, το κίνητρο και τη συγκέντρωση.

7. Φροντίζουν συνειδητά τον εαυτό τους

Ο Sundar Pichai, CEO της Google, έχει αναγνωρίσει ότι η σωματική, ψυχική και συναισθηματική υγεία είναι βασικά θεμέλια της επιτυχίας. Γι’ αυτό δίνει χώρο στην αυτοφροντίδα μέσα στην πρωινή του ρουτίνα, επιλέγοντας ένα πιο ήρεμο ξεκίνημα με τσάι και ανάγνωση ειδήσεων. Για πολλούς επιτυχημένους ανθρώπους, η μέρα δεν αρχίζει με πίεση, αλλά με μια μικρή τελετουργία που τους βοηθά να μπουν πιο ομαλά σε απαιτητικούς ρυθμούς.

